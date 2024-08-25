Ямаль обыграл Нико: «Барса» дожала «Атлетик». Флик уже преобразил троих лидеров

Левандовски много запорол, но забил победный.

«Барселона» во втором туре Ла Лиги все-таки обыграла дома «Атлетик» – 2:1. Вторая из двух победа Ханси Флика, прямо сейчас на пять очков выше «Реала», до второго матча мадридцев.

Ямаль vs Нико – дуэль матча. Ламин выиграл!

Яркий предматчевый сюжет – противостояние Ламина Ямаля и Нико Уильямса. Они дружат, вместе разрывали фланги на Евро. Постоянно веселятся и подтрунивают друг над другом – заметно почти в каждом интервью.

Например, панч Нико: «Уже говорил Ламину, что ему предстоит многому научиться! Я его папочка!»

Перед матчем Нико и Ламин тоже смеялись. Видимо, так заряжались – играли-то на одном фланге.

Повел Ямаль: на 24-й минуте подхватил мяч и сместился к центру, изящно попал в левый нижний угол из-за штрафной. Удар Ламина – как раз из-под Нико, ему помог рикошет от головы защитника Иньиго Лекуэ.

Ламин отпраздновал танцем с Алехандро Бальде – третьим другом из компании с Нико.

Так «Барселона» открыла счет, но ответный пропустила еще до перерыва.

Двойной пенальти: фолы подряд в обеих штрафных. Пенальти на Левандовском не дали, но он забил с игры

На 40-й минуте произошло нечто редкое: вингер Алекс Беренгер прошел в штрафную «Барсы», там же получил по ногам от Пау Кубарси. Однако арбитр Хесус Хиль Мансано не свистнул – не заметил фол и дал продолжить.

В итоге в штрафной «Атлетика» свалили Роберта Левандовского – и это тоже был фол. Игроки начали возмущаться.

Мансано пришлось смотреть ВАР – он дал пенальти в пользу «Атлетика», ведь фол Кубарси случился раньше. Ойан Сансет реализовал, 1:1 к перерыву.

Во втором тайме «Барса» задавила «Атлетик», создавала много моментов. Но забить второй долго не могла – и это отчасти вина Левандовского, он транжирил шансы.

Сначала попал в штангу с пары метров – ага, ему никто не мешал. Через несколько минут классно подстроился под пас, но зарядил во вратаря Падилью вот из такой позиции.

На 75-й минуте все-таки смог: Педри прострелил, вратарь пробовал прервать, но получился только рикошет, удобный для Роберта. Левандовски пробил точно в угол.

У него уже три гола в сезоне: дубль «Валенсии» в первом туре, теперь – победный «Атлетику». Кстати, недавно поляку исполнилось 36 лет.

Флик преобразил как минимум троих. В чем прибавили Рафинья, Левандовски и Педри?

Наблюдения Владимира Грабчака, автора блога Barca Family .

Рафинья . Попытки наиграть его атакующим полузащитником были и у Хави, но при Флике мы видим лучшую версию: регулярно открывается в опасных зонах, точен в пасах под давлением, бесконечно создает моменты. Еще нет ассистов и голов, но в первой игре были предголевая передача и заработанный пенальти, во второй – поучаствовал в победном голе Левандовского тончайшим пасом на Педри. Дани Ольмо столкнется с очень серьезной конкуренцией.

Роберт Левандовски . Новая позиция и роль Рафиньи положительно повлияли и на форварда. Теперь не нужно опускаться глубже за мячом, можно сосредоточиться на голах. Неожиданно поляк стал главным претендентом на трофей Пичичи – лучшему бомбардиру Ла Лиги. В «Баварии» Роберт сыграл 71 матч при Флике: 83 гола и 19 ассистов. В «Барселоне» тоже начали мощно.

Педри . У Хави играл ближе к атаке и иногда выходил слева на фланге, потом ближе к опорной зоне, но получалось не очень. Флик решил и эту проблему: с «Валенсией» Педри появлялся ближе к флангу, а против «Атлетика» – в центре, парой с Марком Берналем, и вышло супер. Даже с идеями вертикального футбола Флика «Барселона» решает множество проблем через контроль, в том числе в обороне. Педри добавляет баланса, отлично держит мяч и своевременно обостряет. У испанца пять обостряющих передач – больше всех на поле. Второй лучший матча после Рафиньи.

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«Барса» выиграла второй матч подряд в Ла Лиге, пока делит первое место с «Сельтой». Важно на фоне неоднозначной предсезонки.

Впереди у команды Флика выезд к «Райо Вальекано», еще до паузы на сборные играть дома против «Вальядолида».

Ольмо со звездочкой: «Барса» так и не зарегистрировала. Хотя столько всего перепробовали

Фото: AFP /JOSE BRETON, LLUIS GENE