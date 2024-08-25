Ямаль обыграл Нико: «Барса» дожала «Атлетик». Флик уже преобразил троих лидеров
Левандовски много запорол, но забил победный.
«Барселона» во втором туре Ла Лиги все-таки обыграла дома «Атлетик» – 2:1. Вторая из двух победа Ханси Флика, прямо сейчас на пять очков выше «Реала», до второго матча мадридцев.
Ямаль vs Нико – дуэль матча. Ламин выиграл!
Яркий предматчевый сюжет – противостояние Ламина Ямаля и Нико Уильямса. Они дружат, вместе разрывали фланги на Евро. Постоянно веселятся и подтрунивают друг над другом – заметно почти в каждом интервью.
Например, панч Нико: «Уже говорил Ламину, что ему предстоит многому научиться! Я его папочка!»
Перед матчем Нико и Ламин тоже смеялись. Видимо, так заряжались – играли-то на одном фланге.
Повел Ямаль: на 24-й минуте подхватил мяч и сместился к центру, изящно попал в левый нижний угол из-за штрафной. Удар Ламина – как раз из-под Нико, ему помог рикошет от головы защитника Иньиго Лекуэ.
Ламин отпраздновал танцем с Алехандро Бальде – третьим другом из компании с Нико.
Так «Барселона» открыла счет, но ответный пропустила еще до перерыва.
Двойной пенальти: фолы подряд в обеих штрафных. Пенальти на Левандовском не дали, но он забил с игры
На 40-й минуте произошло нечто редкое: вингер Алекс Беренгер прошел в штрафную «Барсы», там же получил по ногам от Пау Кубарси. Однако арбитр Хесус Хиль Мансано не свистнул – не заметил фол и дал продолжить.
В итоге в штрафной «Атлетика» свалили Роберта Левандовского – и это тоже был фол. Игроки начали возмущаться.
Мансано пришлось смотреть ВАР – он дал пенальти в пользу «Атлетика», ведь фол Кубарси случился раньше. Ойан Сансет реализовал, 1:1 к перерыву.
Во втором тайме «Барса» задавила «Атлетик», создавала много моментов. Но забить второй долго не могла – и это отчасти вина Левандовского, он транжирил шансы.
Сначала попал в штангу с пары метров – ага, ему никто не мешал. Через несколько минут классно подстроился под пас, но зарядил во вратаря Падилью вот из такой позиции.
На 75-й минуте все-таки смог: Педри прострелил, вратарь пробовал прервать, но получился только рикошет, удобный для Роберта. Левандовски пробил точно в угол.
У него уже три гола в сезоне: дубль «Валенсии» в первом туре, теперь – победный «Атлетику». Кстати, недавно поляку исполнилось 36 лет.
Флик преобразил как минимум троих. В чем прибавили Рафинья, Левандовски и Педри?
Наблюдения Владимира Грабчака, автора блога Barca Family.
Рафинья. Попытки наиграть его атакующим полузащитником были и у Хави, но при Флике мы видим лучшую версию: регулярно открывается в опасных зонах, точен в пасах под давлением, бесконечно создает моменты. Еще нет ассистов и голов, но в первой игре были предголевая передача и заработанный пенальти, во второй – поучаствовал в победном голе Левандовского тончайшим пасом на Педри. Дани Ольмо столкнется с очень серьезной конкуренцией.
Роберт Левандовски. Новая позиция и роль Рафиньи положительно повлияли и на форварда. Теперь не нужно опускаться глубже за мячом, можно сосредоточиться на голах. Неожиданно поляк стал главным претендентом на трофей Пичичи – лучшему бомбардиру Ла Лиги. В «Баварии» Роберт сыграл 71 матч при Флике: 83 гола и 19 ассистов. В «Барселоне» тоже начали мощно.
Педри. У Хави играл ближе к атаке и иногда выходил слева на фланге, потом ближе к опорной зоне, но получалось не очень. Флик решил и эту проблему: с «Валенсией» Педри появлялся ближе к флангу, а против «Атлетика» – в центре, парой с Марком Берналем, и вышло супер. Даже с идеями вертикального футбола Флика «Барселона» решает множество проблем через контроль, в том числе в обороне. Педри добавляет баланса, отлично держит мяч и своевременно обостряет. У испанца пять обостряющих передач – больше всех на поле. Второй лучший матча после Рафиньи.
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«Барса» выиграла второй матч подряд в Ла Лиге, пока делит первое место с «Сельтой». Важно на фоне неоднозначной предсезонки.
Впереди у команды Флика выезд к «Райо Вальекано», еще до паузы на сборные играть дома против «Вальядолида».
Ольмо со звездочкой: «Барса» так и не зарегистрировала. Хотя столько всего перепробовали
Фото: AFP/JOSE BRETON, LLUIS GENE
Как думаешь,получится у него с Барсой?
96 матчей 61 гол
Да,это не Суарес,который по 50 мячей забивал,но лучшей другой девятки щас не найти.Спасибо,что хоть его не продали
Рафинья, кончено, просто суперматч выдал, просто красавчик. То, как с мячом работает Педри, - я с этого кайфую, волшебно им владеет. Ямальчик молодчик, Берналь тоже. Кунде сожрал Нико, Кубарси что-то очень плыл в первом тайме, во втором получше был и пасы стал хорошие вперёд выдавать.
Короче, Флику и команде спасибо за очередную заслуженную победу, пусть продолжают в том же духе.
Как будет в Барсе? А кто его знает.) Сложный клуб, огромное давление, будет зависеть, насколько он пересмотрел и подкорректировал свои взгляды (и пересмотрел ли вообще), видно будет к зиме. Пока сдержанный оптимизм.)
P.S. От физического потенциала команды (и травматичности) будет зависеть многое, но и здесь Америки я не открываю.)
Кстати, с молодёжью Флик работает классно, Мусиалу он начал выпускать и Дэвис заиграл при нём, проведя лучший сезон пока, а после него только эпизодически выдавая тот уровень.
ЛаЛига очень оборонительная в последние годы и там особо не разгуляешься. Нужно обладать выдающимися созидательными способностями для большого количества обострений.
При Хави Барселона набивала больше всех xG в ЛаЛиге, но заметно меньше, чем Бавария или МанСити в своих чемпионатах.
На самом деле главный ресурс Барселоны для улучшений - прогресс в обороне. Хави за всё время так и не научил команду качественно обороняться (может быть, сам не знает, что для этого нужно). Вот такой парадокс - в целом ЛаЛига оборонительная, но конкретно Барселона защищалась плохо. Если Флик сумеет, Барселона будет очень опасна. Если нет - будет примерно то же самое, что при Хави.
Что же касается Пепа, то я никогда не был его хулителем, более того, считаю его самым великим системным современным тренером (особенно на дистанции), только и он менялся, обогощаясь различными футбольными культурами (сам об этом говорил), и конечно же сейчас, периода АПЛ, достиг апогея своего мастерства. Хотя, чисто стилистически, я не могу сказать, что являюсь поклонником его философии, даже в этой, практически совершенной его версии. Но это дело моего личного вкуса, не более того.
Ольмо это не покупка калибра Роналдиньо или Суареса, но пользу как минимум в ротации он точно принесет. 3 очка каждые выходные сами себя не зарабатывают.
Что же касается оборонительных действий, тут у Флика на элитном уровне ставится только защита через высокий прессинг, общую компактность и высокую линию защиты, с неизменной подстраховкой вратаря. Защита низким блоком никогда не была его сильной стороной, практически всегда пожар, навряд ли здесь что-то изменится, хотя посмотрим.
Он вообще тренер больше про атаку, а не про оборону.
Для меня самым ценным игроком этой игры является Рафинья. Он действительно качественно исполнил роль десятки. Движение без мяча, создание моментов и его тяжелая работа. Второй гол «Барсы» был забит после его ключевого паса на Педри. Любой игрок может сделать такой пас, но не все игроки хотят сделать такой пас.
давай по твоему. а в комментарии выше указан один, почему-то вдруг сплыли трое, непонятно к чему. это он и кришобоев научился?
давай по моему. в обеих комментах речь про Ла Масию, где-то бриллианты, а где-то табуреты. был один пример, потом было 3 примера, потом один, тоже как не странно из Ла Масии.
давай по общему. какие претензии к Кубарси, который в свои годы играет в центре против Валенсии и Атлетика? Бальде сыграл отлично 2 матча. Гави вообще-то травмирован, и играл на уровне до травмы. играл в сборной Испании, и не в качестве пассажира как Ферран.
это у болельщиков сборной Ганы, которые именуют себя los blancos такой мыслительный процесс?
Это не к Лёве, при всём моём к нему уважении и признании элитным форвардом. У него был в карьере только один сезон, с реально топовой реализацией (уровня условно праймового Роналду), а сколько он порол моментов в Баварии (и каких) каждый сезон, это ни в сказке сказать, ни пером описать. Просто много создавали. Хотя конечно у него много абсолютно топовых качеств форварда, этого не отнять, но и тут, возраст никого не щадит.
Кому-то не хватало физики и скорости, как Педри и Бускетсу, кому-то навыков.
Теоретически де Йонг мог бы быть классным разрушителем (физические данные позволяют), но он им не является.
Вот тут многое от тренера зависит.
Полузащитники должны разгрузить защитников.