Что было в записке из трусов Мюллера и как «Парма» разнесла «Милан»? Тактика топ-лиг

И почему нужно смотреть «Страсбур».

Новая порция тактических наблюдений о матчах топ-лиг.

Интересный взгляд на ошибки самого косячного вратаря АПЛ

У Ариянета Мурича выдающаяся статистика в АПЛ: 11 матчей и 6 ошибок, которые привели к удару. Подсчет Opta, которая строго подходит к оценке и отсеивает спорные эпизоды. Большинство ошибок Мурича – игра ногами. В прошлом сезоне косовар потопил «Бернли»: получил шанс в концовке сезона, но ошибся в двух ключевых матчах. В этом сезоне Мурич играет за «Ипсвич». Матч с «Сити» (1:4) был первым за новый клуб, но опять что-то не задалось. Второй мяч пришел после того, как вратаря обокрал Савиньо.

Интересно, что часть ошибок Мурича вообще не связана с техникой паса или выбором адресата. Иногда просто слишком много думает. Самый яркий привоз Мурича – игра прошлого сезона с «Эвертоном». Тогда стоял с мячом в районе семи секунд. Сейчас было около трех, но даже столько – слишком большая роскошь против топ-клуба, заточенного на прессинг.

Еще один ракурс – как на эти ошибки смотрят тренеры. Штаб «Бернли» (от него в медиа выступал Крэйг Беллами) защищал Мурича от критики и говорил, что Ариянет даже помогает команде забивать, коротко разыгрывая мяч. Очень современный взгляд на ситуацию.

У Кирана Маккенны, который тренирует «Ипсвич», другое мнение. После матча с «Сити» сказал, что требует от Мурича играть в современной манере, но при этом признал, что вратарю нужно понимать, когда стоит разыгрывать, а когда нет. По словам Маккенны, в ситуации, когда «Сити» минуту назад сравнял счет и почуял запах крови, лучше не рисковать и просто выбивать вперед.

Слава Палагин

Как Троссард перевернул трудный матч против «Виллы»

«Арсенал» испытывал проблемы против «Астон Виллы» при 0:0. Команда Унаи Эмери была ближе к голу и почти безупречно оборонялась: прекрасно перекрывала центр в среднем блоке, а на своей половине стремилась контролировать все варианты в последней линии. Из-за этого возникали совсем радикальные ситуации – например, семь защитников:

Свободная зона оставалась в опорной. «Арсенал» сумел воспользоваться этим после выхода Леандро Троссарда. Бельгиец рассказал, что Артета попросил его «читать пространство» в таких ситуациях.

Второй гол получился похожим – пространство на границе штрафной и наказание после паса в эту зону под удар. В этот раз пробил Томас Парти:

Шлоттербек потянул трудную роль и сбалансировал «Дортмунд»

В структурном плане самой важной потерей «Боруссии» кажется Иан Матсен. Нури Шахину пришлось изобретать вариант построения первой стадии без его оригинальной роли.

При владении новый тренер выбрал проверенный вариант 3+2, только команда иначе собиралась в такую структуру. Центр без ложных фулбеков контролировали Эмре Джан и Паскаль Гросс:

А при обороне у «Боруссии» была четверка защитников – левого играл Нико Шлоттербек:

Он не просто не провалился в этой роли – грандиозно разрушал. 8 отборов (больше всех) и ни разу не пройден на дриблинге:

Традиционные качества на мяче Нико тоже показал – 13 продвигающих передач (больше всех). Его продвижения помогали кормить левого вингера – сначала Дони Малена, а потом Джейми Гиттенса, который прекрасно воспользовался своевременными доставками.

Для полноты картины: у Нико была одна позиционная ошибка внутри штрафной, которая привела к голевому моменту. Но, в целом, он молодец – дал команде прекрасное решение в непростой ситуации.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Записка из трусов Мюллера. Что там было?

На 65-й минуте матча «Баварии» с «Вольфсбургом» (3:2) на замену вышел Томас Мюллер при счете 1:2. «Бавария» мгновенно сравняла на угловом, а в ТВ-трансляцию попал эпизод, как Мюллер подозвал Йозуа Киммиха и Александра Павловича и достал записку авторства Венсана Компани у себя из трусов.

Что там было? Легко догадаться по структуре «Баварии». Мюллер появился вместо правого защитника Саши Боэ, так что Киммих отправился на правый фланг обороны. Павловичу теперь предстояло действовать аккуратнее, потому что рядом Мюллер и Джамал Мусиала в роли двух очень атакующих полузащитников. Павлович на подстраховке.

Киммиха после матча спросили про записку: «Тренер передал кое-какие указания. Но вы видели, куда Томас положил эту записку? Я бы предпочел не трогать ее руками».

Мюллер тоже добавил юмора: «Написанное было слегка размыто. В машинном отделении часто бывает жарко».

«Страсбур» внезапно заслуживает просмотра

Команда уже по ходу лета рассталась с Патриком Виейра и назначила 40-летнего Лиэма Росеньора, который до этого работал в «Халле» (вы можете помнить и Росьенора-игрока в «Халле»).

Росеньор хочет сделать из «Страсбура» доминирующую команду со ставкой на позиционные розыгрыши. Обязательный ложный фулбек, 3-2-4-1 на мяче, высокий прессинг, выносы наобум запрещены – только короткий пас.

В первом туре против «Монпелье» (1:1) «Страсбур» смотрелся скорее наивно, пусть и забил красивый гол, придерживаясь новых ценностей. Наивно, потому что слишком много ошибок в розыгрышах накоротке против не самого грозного прессинга «Монпелье».

Во втором туре против «Ренна» (3:1) впечатления приятнее: пусть еще не цельная игра («Ренн» мог спастись после 0:2), но «Страсбур» порадовал классным прессинг-планом: Росеньор персонально опекал каждого из ромба «Ренна» (схема 4-1-2-1-2 или 4-4-2 ромб). Тот самый ромб, в котором неделю назад затонул «Лион». «Страсбур» нейтрализовал этот ромб.

Хороший знак. Не просто высокий прессинг ради высокого прессинга, а конкретная идея, благодаря которой «Ренну» первое время было явно тяжело.

Пока остается вопрос, способны ли игроки «Страсбура» технически потянуть футбол, в который играют «Ман Сити» или «Арсенал». Наверное, сомнительно, «Страсбур» потратил уже больше 50 млн евро, никого не продав, чем сильно выделяется на фоне других французских середняков. У них нет денег, а у «Страсбура» есть благодаря статусу сателлита «Челси».

Самые возрастные из новичков – 22-летние ребята, если исключить из списка 34-летнего вратаря Карла-Юхана Юнссона. Будто мужик вышел поиграть на коробку с подростками. С Юнссона начинаются розыгрыши накоротке, он же и пихает молодежи, когда та ошибается.

Артем Денисов (телеграм-канал )

«Парма» разнесла оборону «Милана» (2:1), но больше вопросов к его атаке

Счет не совсем точно отражает расклад: «Парма» только в первом тайме организовала пять-шесть контратак с выходом один на один, два в два и так далее. Если б не Павлович, упрямо разрушавший их в самый последний момент (хоть и ошибившийся при втором голе), быть разгрому.

Фонсека пожаловался: «Невозможно побеждать, защищаясь вот так. Мы проигрывали дуэли, опаздывали с прессингом, оставляли пробелы, неправильно опекали – много чего делали неправильно. Не хочу себя выгораживать, но есть проблемы с коллективным оборонительным позиционированием. Все эти моменты «Пармы» трудно объяснить».

На самом деле такой сценарий угадывался – мы рекомендовали матч в традиционном анонсе как раз потому, что на текущем этапе строительства «Милану» нечего противопоставить контратакам «Пармы». Правильнее задаться вопросом, почему Фонсека не перестрелял соперника. Та же «Фиорентина» в первом туре, похоже распавшись в защите, регулярно и очень легко разрезала пармезанцев на их половине. Миланцам это не удалось.

Кроме проблемы перестройки, обнаруженной в предсезонных матчах, – команде лучше удаются вертикальные атаки, а не позиционные, вмешалась еще одна. Фонсека выбрал своеобразную структуру в высоком владении. Леау и Пулишич занимают полуфланги обычно у самой штрафной, а крайние защитники периодически помогают опорникам и отвечают за перезапуск владения.

Из-за этого «Милан» регулярно сжимался, оставаясь без ширины. «Парме» несложно сохранять компактность, возвращать мяч и вылетать в контры.

Вот типичный момент: все 8 атакующих в нескольких метрах друг от друга.

Кроме того, Леау в такой позиции – трата таланта: его длинным рычагам нужно пространство, а не скученность перед штрафной.

Конте проверили в удобном сценарии. Все включено (3:0)

Два первых официальных матча поставили Конте в контекст, который ему не нравится: долгие позиционные атаки без стилистически правильных исполнителей. Игра с «Болоньей» проверила «Наполи» в удобном сценарии: под прессингом, с постоянными дуэлями и большими пространствами.

Все работает.

Неаполитанцы иногда подолгу застревали в безумном персональном прессинге Итальяно, но, едва вырываясь на пространство, рушили защиту этап за этапом. И даже позиционная атака работала лучше, потому что болонцы не запирались внизу, а активно охотились за мячом.

Первый гол – образец классических фланговых механизмов Конте: вертикальный пас, несколько ложных забеганий на каждом этапе развития атаки, безупречная геометрия и выход 2-в-1 в завершении, потому что соперник уже разбежался за подставными целями. Закончил розыгрыш тот же, кто начал от центра поля.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Рафинья – новый лидер «Барсы». Сверкает по-разному

Пока «Барса» не зарегистрировала Дани Ольмо, Ханси Флик нашел интересное решение на позицию под нападающим – Рафинья.

Номинальный правый вингер, но в прошлом сезоне много играл слева из-за прогресса Ламина Ямаля. Хави затыкал Рафиньей дыры в атаке. Ханси идет еще дальше, но его ход тактически понятен.

Рафинья классно дополняет Левандовского. Умные движения Роберта за мячом часто не замечают, в итоге они не приносят пользы. Бразилец все видит – и подстраивается под поляка.

Выходит отлично. Иногда Рафа летит в штрафную, когда там нет Левандовского.

Иногда обостряет сам, пока Роберт ждет около ворот: в игре с «Атлетиком» отдал три паса под удар – все на поляка.

Это еще не все. После перерыва Рафинью перевели на левый фланг, а в центр вышел Фермин. Рафа адаптировался и перегружал зону, освобождал пространство и включал Педри, как в эпизоде со вторым голом.

Рафинья приносит неимоверно много пользы, но принимает неверные решения в ключевые моменты. Из-за этого многие не воспринимают его как лидера. Это плохо, но без таких игроков, как Рафа, не строятся хорошие команды. Флик это понимает.

Тимур Боков (телеграм-канал )

Такая разная «Бавария» Компани: фейерверк и потерянность в одном матче

Фото: East News /Swen Pfortner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, Piero CRUCIATTI / AFP; Javier Borrego Ramos/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Matt McNulty