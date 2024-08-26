Такая разная «Бавария» Компани: фейерверк и потерянность в одном матче

Очень тяжелая победа над «Вольфсбургом» глазами Артема Денисова.

«Бавария» с трудом обыграла «Вольфсбург» в первом туре: 3:2 с победным голом на 82-й минуте, по ходу второго тайма «Вольфсбург» вел 2:1.

Вот первые впечатления о команде, которой теперь руководит Венсан Компани.

Пиковый Нойер и очень высокие позиции крайних защитников. «Бавария» порадовала в первом тайме

Самый яркий футболист «Баварии» в первом тайме – Мануэль Нойер, хотя «Вольфсбург» нанес лишь один удар за 45 минут (и тот не в створ).

Ману поднимался в центр поля, чтобы разыгрывать мяч.

Дважды шел в дриблинг в собственной штрафной, убирал соперника ложным движением корпуса.

Красивая карта передач. Точки – места, откуда пасовал Ману.

Лучший пас – диагональ в первом тайме на Альфонсо Дэвиса. Идеальная по силе, точности и удобству для приема. Одна из самых красивых диагоналей, что я видел .

Всего Нойер отдал 50 точных передач. В прошлом сезоне была только одна игра с таким показателем (1:0 против «МЮ» в ЛЧ). Выше – нет. Теперь 50 в первом же туре.

Было видно, как Ману наслаждался. Напоминание: ему уже 38 лет.

Но светился не только Нойер. Одно из очевидных новшеств Компани – ультраатакующие позиции крайних защитников, Саши Боэ и Альфонсо Дэвиса. Дэвис плох, а вот Боэ порадовал в роли дополнительного флангового нападающего. Несколько изящных обводок, постоянное давление и голевой пас. Рядом Майкл Олисе – у связки есть потенциал.

На контрасте с Боэ и Дэвисом заметно, как часто Джамал Мусиала и Харри Кейн спускались в недодачу. Сюда же плюсуем Александра Павловича, который при розыгрышах мяча располагался рядом с центральными защитниками, а Йозуа Киммих служил связующим между защитой и атакой.

Получается так: фланговые игроки у Компани держатся экстремально высоко, тогда как игроки центральной оси (Павлович, Киммих, Мусиала и Кейн) свободно уходят вглубь.

«Вольфсбург» нередко выстраивался шестеркой в оборонительной линии. Это и реакция на включения Боэ с Дэвисом, и страховка, чтобы защитники могли дергаться за Мусиалой и Кейном. В таком случае в оборонительной линии все равно оставалось четыре-пять человек – много. Нужно только успевать сужать коридоры.

Но даже так «Бавария» создала достаточно моментов и уже в первом тайме наиграла почти на 2 xG .

Вальяжность и привозы. Во втором тайме играли гораздо хуже

«Хорошо играют», – подумал я о «Баварии» в первом тайме.

«Хорошо играете», – наверное, весь перерыв повторял в раздевалке Компани. Иначе непонятно, почему «Бавария» настолько расслабилась.

На 15-й секунде второго тайма «Бавария» привезла пенальти. 1:1.

На 55-й минуте Ким Мин Чжэ ошибся под прессингом, подарив «Вольфсбургу» атаку, не сильно уступающую пенальти по остроте.

Чудовищный привоз. И 1:2.

«Бавария» в итоге снова перевернула игру (футболисты «Вольфсбурга» обязаны пройти стажировку у Пепа Гвардиолы, чтобы научиться правильно срывать фолами быстрые атаки соперника), но общее впечатление от второго тайма плохое.

Дайо Упамекано так начал атаку продвигающим пасом, что уже через 5 секунд Кевин Беренс вывалился один на один против Нойера.

Плыла опорная зона. Ким захлебывался – пришлось даже выпустить вместо него Эрика Дайера. Это еще при счете 2:2: Компани приходилось думать не о том, как вырвать победу, а о том, как закрыть дыру в центре защиты.

На старте второго тайма «Бавария» выглядела вальяжной, будто «Вольфсбург» даже теоретически не может доставить проблем (спойлер: все-таки может). Дальше «Бавария» уже выглядела испуганной, будто напротив не «Вольфсбург» с Килианом Фишером и кучей травмированных, а «Вольфсбург» с Налдо, Дракслером и Виериньей.

В превью Бундеслиги я писал , что «Баварии» не хватает запаса прочности. Первый тур, именно второй тайм, показал, что это правда.

У «Баварии» большой атакующий потенциал, но без надежной защиты будет трудно.

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Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON, Swen Pförtner/dpa, JÃ¼rgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press