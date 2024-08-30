Соболев повторил переход Дзюбы. В 2015-м Артем взбесил всех

Как это было?

В это сложно поверить, но да: Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит». Массивный центрфорвард со сложной репутацией присоединился к злейшему конкуренту. Да еще и накануне его 100-летия.

Этот трансфер напомнил путь Артема Дзюбы из Москвы в Петербург в 2015-м – пожалуй, именно тогда он пережил пик нелюбви. Вспоминаем, как это было.

Уход из «Спартака» назревал с 2009-го

В декабре 2008-го Дзюба дважды забил «Тоттенхэму» в Кубке УЕФА и посчитал это поводом для открытого разговора о проблемах в «Спартаке». «Cильно подстегивало то, что меня не устраивает мое положение, – говорил он после матча. – Хотелось выложиться, чтобы доказать любимому клубу, в котором я вырос: Дзюбу рано списывать со счетов».

Более серьезные основания покинуть команду загорелись уже в следующем году, когда тренером стал Карпин. В первом круге Артем провел всего 8 матчей, из-за чего ругался с боссом и обвинял его в несправедливом отношении. В итоге вторую часть сезона Дзюба провел в аренде в «Томи». «Так решила команда, с которой у него произошел конфликт», – объяснял Карпин.

Тренер намекал на известную историю с Владимиром Быстровым: во время одной из тренировок у него пропали 15 тысяч рублей, которые вскоре неожиданно обнаружились в куртке Дзюбы. Быстров обозвал Артема клептоманом, а тот ответил еще более резко: «То, что произошло с изделием №23 (под ним играл Быстров – Спортс), увы, рассказать я вам не могу. Там очень темная история, меня подставили. Что касается общения с бывшими партнерами по «Спартаку», общаюсь с ними нормально, кроме пары футболистов-шестерок».

В 2018-м Дзюба вспоминал отъезд в Томск в передаче «Foot’больные люди»: «Мне в спину кричали: да это крыса, законченный футболист. Помню, как от меня отвернулись болельщики «Спартака» и все остальные. Меня выставили просто изгоем».

В «Томи» Дзюба задержался еще и на сезон-2010, где за 25 матчей забил 12 голов. После возвращения в Москву он рассказывал, что «полное ощущение, что снова стал красно-белым, еще не пришло», но год получился неплохим. Карпин выпустил Артема 41 раз и даже временно назначал капитаном. «Играть с повязкой в победном матче против «Зенита» (3:2 в мае 2012-го – Спортс) – неземные чувства! Я воспитанник команды, играю в «Спартаке» с семи лет, и для меня это честь. Особенно перед такими трибунами – болельщики наши просто красавцы, суперподдержка была, спасибо им большое!»

Перед уходом Дзюба жестко ругался с Карпиным, отношения с фанатами совсем испортились

Больше поводов для восторженных интервью у Дзюбы в «Спартаке» не возникало. За полгода он не притерся к Унаи Эмери и окончательно разругался с Карпиным, когда тот снова стал главным тренером. Правда, их отношения долго оставались мутными, потому что в июле 2013-го Артем назвал информацию о конфликте бредом: «Дней десять назад меня вызвал Карпин. Объяснил, что в новом сезоне команда будет использовать схему 4-3-3 и я при этой расстановке буду запасным. При этом Валерий Георгиевич порекомендовал подыскать вариант с арендой – продавать меня «Спартак» категорически отказался. <...> А через год я обязан вернуться. Что произойдет дальше? Поживем – увидим».

Но уже в мае 2014-го Артем рассуждал иначе. Главное из его интервью передаче «Большой футбол» на «России 2»:

1. «Трудно сказать, с чего начались все беды «Спартака», но мне кажется, что с ухода Эмери. Карпин приложил к этому руку, хоть он это и скрывает. Карпин в этом плане немного врет. Я не понимаю, почему он не может сказать правду».

2. «С Карпиным в команде была определенная дискриминация: одним можно было все, другим – ничего. Я не старался выступать, но если меня спрашивали, я отвечал. Большинство русских ребят меня поддержало, что не понравилось Валерию Георгиевичу. Он вообще много ребят убрал, у кого было свое мнение».

3. «Когда я вернулся из Томска, сказал, что буду уходить, он сам сказал: «Нет-нет, топор войны зарыт». Каждый раз был разный Валерий Георгиевич, вот что страшно. Когда я опять уходил в «Томь», у него было очень много условий. Карпин говорил мне: «Продлевай контракт – или я тебя сгною. Ты закончишь с футболом. Я тебя зарою, ты никогда нигде не всплывешь. Это мое слово, ты как футболист кончился». Я столько угроз от него тогда наслушался».

Сперва Карпин иронично ответил, что ему «жаль Артема», а в 2015-м добавил: «Просто посмотрите статистику Дзюбы в сезонах-2011/12 и 2012/13, полностью проведенных им в «Спартаке» после возвращения из «Томи». Результативность и правда была не космической: 18 мячей в 82 играх.

Параллельно Артем цапался и с фанатами. Его ссора с приставучим фанатом после игры с «Кубанью» (2:2) стала хитом ютуба: устав от вопросов о плохой игре (2 победы в 5 матчах, 1:5 от «Динамо» и 2:4 от «Зенита») и слабой личной отдаче, Дзюба послал болельщика матом.

«Фратрия» потребовала от Дзюбы извинений, а с фанатского сектора в него полетели оскорбительные заряды.

Когда Дзюба не продлевал контракт, Федун сильно злился. Артема перевели в дубль

Конфликт с болельщиками притих только после возвращения Дзюбы из «Ростова», где с 20 голами за сезон и выигранным Кубком России он превратился в Дзюбиньо. «Конечно, Дзюба нужен «Спартаку», будем его возвращать, – заранее подтвердил Леонид Федун. – Я с очень большой симпатией отношусь к Артему. Он это знает, и все это знают. Он доказал, что он игрок очень высокого класса».

До конца контракта Дзюбы оставался год, но разговоры о продлении зашуршали только после его 6 голов в 5 стартовых турах сезона-2014/15.

Артем сохранил шикарную форму, и вскоре «Спартак» предложил свежее соглашение: четыре года и чуть больше полутора миллионов евро. Но форвард отказался. «Контракт заканчивался, могли бы по-человечески подойти и поговорить, глядя в глаза, – говорил он. – В итоге отправили в аренду без продления. Даже разговоров на эту тему не было. Но как только я вернулся и начал забивать, стали панику поднимать – подписывай контракт. Говорю: «Давайте зимой к этому придем. А пока буду спокойно играть». Мне отвечают: «Нет, сейчас». Прошу: «Давайте я подумаю». И меня сразу убрали в запас».

Леонид Федун впервые высказался осенью 2014-го. И сразу обвинил Артема в алчности: «Спартак» готов дать ему самую большую зарплату в команде, однако он просит столько, сколько платят в «Зените». Он хочет получать как Халк, но он не играет как Халк. Я хочу сказать, что и у нас, и у Дзюбы есть желание договориться. Артем будет в «Спартаке».

Федун неслучайно упоминал «Зенит»: переговоры велись на фоне слухов об интересе из Питера и «Локомотива». Но если «Зенит» не опровергал симпатию, то Ольга Смородская резво обозначила «Спорт-Экспрессу»: «Дзюбу мы не покупаем. Не делали ему предложений и не будем делать. Он мне нравится, но мы не потянем его ожидания. Это отдельная тема – лимит и российские игроки. Никогда никто столько не стоил бы, если бы не лимит. Ни-ког-да! Блашчиковски и Левандовски в дортмундской «Боруссии» получали по 200 тысяч евро. По-моему, показательно».

Всю осень и зиму боссы «Спартака» подчеркивали: Дзюба недоволен условиями, а найти компромисс не удается. «Состоялся уже третий раунд переговоров, футболист получил новое улучшенное предложение, – рассказывал тогдашний генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе. – Но до настоящего момента ни сам Артем, ни его представители не дали никакого ответа».

«Мы сделали Дзюбе предложение, он должен определиться, – нервничал Федун. – Сказать, что он суперзвезда по сегодняшний игре? Так же, как и все. Он ничем не выделялся от остальных парней, которые получают зарплату меньше него <...> У него на руках лежит предложение как самому высокооплачиваемому игроку «Спартака». Не буду называть цифры, но если посчитать, сколько он может заработать за четыре года... Поверьте, это очень много».

В январе, за полгода до истечения срока контракта, Дзюба уже мог общаться с другими клубами напрямую. В это время «Спартак» находился на сборах в Марбелье, туда прилетел и Федун. В Испании он не выдержал: «Сегодня был совет директоров (есть версия, что он проходил в самолете – Спортс). Он проголосовал за то, чтобы отпустить Дзюбу из «Спартака». Мы не собираемся устраивать ни с кем аукцион. У нас есть чувство собственного достоинства. Человеку трижды предлагали продлить контракт. Но позиция всех, в том числе главного тренера: этот человек не готов отдаваться полностью игре и не должен быть в команде».

После этих слов Дзюбу, который уже предметно разговаривал с «Зенитом», перевели в дубль.

«Зенит» дал 5-летний контракт и 3 млн евро. Первое время фанаты атаковали его со всех сторон

Питерцы воспользовались шансом и проворно договорились. Переговоры заняли всего два дня, итог – 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро (плюс подписной бонус – еще 3 млн). Оставшуюся часть сезона Дзюба снова доиграл в «Ростове». Перед этим «Спартак» отверг два предложения «Зенита»: о бесплатной полугодичной аренде (но с полноценной выплатой зарплаты) и аренде за полмиллиона евро (зарплата на красно-белых).

В августе 2015-го Дзюба рассказал о переговорах со «Спартаком» программе «Футбольная столица» на питерском НТВ:

«Потом начались разговоры про деньги (отсылка к выступлениям в медиа Федуна – Спортс), еще что-то. Честно: это было непорядочно и некрасиво. <...> Ведь против меня развернули определенную группировку болельщиков, я знаю – купленную. Начали настраивать определенных журналистов. Как все это агитировалось – такой клуб, как «Спартак», это не красит. Меня сразу начали душить со всех сторон, провоцировать. Ребята вокруг поддерживали: «Артем, терпи, сейчас начнется ад». Об этом и журналисты некоторые предупредили: «Дали команду «фас» – тебя поливать и убивать на тему того, какой ты алчный».

Сценарий даже обрисовал Асхабадзе. Дал понять, что это произойдет, если ты в определенный момент не подпишешь новый контракт. Мол, курс евро подскочил, выгодно подписать новый контракт именно сейчас. А это – в два раза больше денег. На что я ему сказал: «Сейчас не деньги главное – мне нужно подумать о дальнейшей судьбе. Понять, куда мы движемся. Я хочу что-то выигрывать».

В интервью официальному сайту «Зенита» Дзюба сказал, что «один из главных факторов перехода – Лига чемпионов», и отмечал постоянную борьбу клуба за трофеи. Питер получил сильного нападающего с русским паспортом, но фанаты не радовались. На «Петровском» Дзюбу встречали энергичным зарядом «Оп, давай-давай!», переделав в нем финальную часть с «Доминируй! Унижай!» на «Дзюбу ##### [подальше] посылай!».

В апреле 2018-го в гостевом матче с «Арсеналом», где Дзюба полгода играл в аренде, появился баннер с измененной строчкой из песни «Ленинграда», посвященной проституткам: «Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера ни пуха и по жизни пруха».

Не забыли отъезд к злейшему сопернику и фанаты «Спартака». Они обращались к Дзюбе с трибун , а он называл часть красно-белых сектантами .

Обе стороны явно разозлили слова Дзюбы из 2013-го: «ЦСКА и «Зенит» – самые принципиальные соперники. Сейчас я думаю, что никогда туда не перейду. Но правильно многие говорят: а если меня из «Спартака» несправедливо выгонят, как быть? Конечно, не хочу идти в ЦСКА и «Зенит», потому что я спартаковец, да еще и воспитанник клуба. Но если в нем однажды о меня вытрут ноги, надо же мне как-то доказывать свою профпригодность. А как? Идти в клуб ниже рангом?».

***

Со временем фанаты не изменили отношение, но все-таки подуспокоились, а Дзюба уже смиреннее воспринимал уколы. К тому же за семь лет он стал важнейшей частью новой истории «Зенита»: выиграл четыре чемпионата, два Кубка и четыре Суперкубка.

А еще стал вторым бомбардиром в истории клуба (108) и третьим ассистентом в российский период (70, адекватных данных по СССР нет).

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Фото: РИА Новости /Игорь Руссак, Виталий Белоусов, Александр Вильф, Григорий Сысоев, Сергей Пивоваров, Алексей Даничев, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов, ФК «Зенит»; globallookpress.com /Alexander Wilf/Russian Look