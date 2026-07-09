«Барселона » сделала предложение «Боруссии» о трансфере Карима Адейеми , информирует инсайдер Жерар Ромеро.

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик хочет видеть вингера в команде. Переговоры между клубами продолжаются.

Сам Адейеми хочет перейти только в «Барселону» этим летом, добавляет журналист Фабрицио Романо.

Каталонский клуб уже сделал свое предложение и рассчитывает оформить трансфер в ближайшее время. Теперь «Барселона » ожидает решения дортмундской «Боруссии ».

В прошлом сезоне Адейеми забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах Бундеслиги.