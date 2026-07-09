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  4. «Барса» пытается подписать Адейеми. Флик дал добро на трансфер хавбека «Боруссии»

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«Барселона» направила «Боруссии» предложение по Адейеми. Карим хочет только в «блауграну»

«Барселона» сделала предложение «Боруссии» о трансфере Карима Адейеми, информирует инсайдер Жерар Ромеро.

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик хочет видеть вингера в команде. Переговоры между клубами продолжаются.

Сам Адейеми хочет перейти только в «Барселону» этим летом, добавляет журналист Фабрицио Романо. 

Каталонский клуб уже сделал свое предложение и рассчитывает оформить трансфер в ближайшее время. Теперь «Барселона» ожидает решения дортмундской «Боруссии».

В прошлом сезоне Адейеми забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах Бундеслиги. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Jijantes FC
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