«Барселона» направила «Боруссии» предложение по Адейеми. Карим хочет только в «блауграну»
«Барселона» сделала предложение «Боруссии» о трансфере Карима Адейеми, информирует инсайдер Жерар Ромеро.
Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик хочет видеть вингера в команде. Переговоры между клубами продолжаются.
Сам Адейеми хочет перейти только в «Барселону» этим летом, добавляет журналист Фабрицио Романо.
Каталонский клуб уже сделал свое предложение и рассчитывает оформить трансфер в ближайшее время. Теперь «Барселона» ожидает решения дортмундской «Боруссии».
В прошлом сезоне Адейеми забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах Бундеслиги.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Jijantes FC
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