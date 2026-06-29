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  4. Кейн хочет продлить контракт с «Баварией». Слухи об интересе «Барсы» не подтверждаются (Флориан Плеттенберг)

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Кейн хочет продлить контракт с «Баварией». Слухи об интересе «Барсы» не подтверждаются (Флориан Плеттенберг)
Кейн хочет продлить контракт с «Баварией».

Нападающий сборной Англии Харри Кейн хочет остаться в «Баварии».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, приоритетом 32-летнего футболиста является продление контракта с мюнхенским клубом – действующее соглашение истекает летом 2027-го. Семья Кейна также хочет остаться в Германии.

Ожидается, что предметные переговоры о новом контракте начнутся после чемпионата мира. Информация об интересе к форварду со стороны «Барселоны» в настоящее время не подтверждается.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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Комментарии

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ОтветJor Hakobyan
*Барссы😅
Опередил😅
ОтветiExpert
Опередил😅
Хочешь удалю. Время есть пака😅
Кейн не молодеет, он только-только встроился в систему Баварии чтоб раскрыть себя на максимум в ближайшие 3 года, поэтому логично что он будет держаться за немцев до последнего. Это последний, и единственный топовый клуб в карьере англичанина.
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Сами вы Барссы
Да она не про Барсу, а про Барссы. Это разные команды😅
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