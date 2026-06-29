Кейн хочет продлить контракт с «Баварией». Слухи об интересе «Барсы» не подтверждаются (Флориан Плеттенберг)

Кейн хочет продлить контракт с «Баварией».

Нападающий сборной Англии Харри Кейн хочет остаться в «Баварии ».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, приоритетом 32-летнего футболиста является продление контракта с мюнхенским клубом – действующее соглашение истекает летом 2027-го. Семья Кейна также хочет остаться в Германии.

Ожидается, что предметные переговоры о новом контракте начнутся после чемпионата мира. Информация об интересе к форварду со стороны «Барселоны» в настоящее время не подтверждается.