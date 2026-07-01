Мбаппе поправил журналиста, который заявил, что он забил 17 голов на ЧМ: «18»

Килиан Мбаппе поправил журналиста после матча ЧМ-2026 против Швеции (3:0).

Капитан сборной Франции сделал дубль в этой игре и с 18 голами занимает второе место по голам на чемпионатах мира, уступая только Лионелю Месси (19).

По завершении матча журналист ошибочно поздравил Мбаппе с 17-м голом на ЧМ.

– Килиан, поздравляю! Ты второй раз на этом турнире забираешь награду лучшему игроку матча. У тебя уже 17 голов на ЧМ – тебя не остановить, Килиан…

– 18. 18 голов. Да, я доволен, но это не самое главное. Главное — что мы продолжили хорошо делать свое дело. Мы победили, это главное. Это новый турнир, мы очень довольны. Теперь нас ждет Парагвай. Будет еще один матч, который нужно выиграть.