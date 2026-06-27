Холанд сразу же подбежал к Мбаппе, заметив его на поле после матча ЧМ. Футболисты обнялись и пообщались
Холанд сразу же подбежал к Мбаппе, заметив его на поле после матча ЧМ.
Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе поприветствовали друг друга по завершении матча ЧМ-2026 Норвегия – Франция (1:4).
Нападающий «Манчестер Сити» провел всю игру на скамейке запасных, однако после финального свистка вышел на поле.
В какой-то момент он заметил форварда «Реала» и сразу же устремился к нему. Футболисты обнялись и перекинулись парой слов.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура38415 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт @Kylian в X
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