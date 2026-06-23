Мбаппе руководил уборкой поля после ливня. В сети снова вспомнили мемы про Килиана-диктатора

Диктатор Мбаппе руководил уборкой поля после ливня.

Килиан Мбаппе руководил сотрудниками стадиона, приводившими в порядок поле, перед возобновлением матча Франции и Ирака на ЧМ-2026 (3:0).

Встреча в Филадельфии была прервана более чем на два часа из-за сильнейшего ливня. После того как дождь закончился, работники арены начали убирать скопившуюся на газоне воду.

В какой-то момент к ним присоединился Мбаппе. Форвард сборной Франции указывал на наиболее подтопленные участки и подсказывал, где необходимо продолжить работу.

Кадры быстро разлетелись по соцсетям. Болельщики шутили, что француз выполняет «побочные квесты» и стал «самым дорогим работником стадиона в истории».

Другие вспомнили мем о «диктаторе Мбаппе», предположив, что нападающий уже руководит не только партнерами и тренерами, но и персоналом стадиона.

После матча Мбаппе объяснил, что не был раздражен действиями работников арены, а лишь хотел добиться одинаковой подготовки обеих половин поля.

«Это было не раздражение. Сторона поля, где мы атаковали, была залита водой. Они 20 минут убирали ту половину, где мы оборонялись, но почти не занимались той, где мы атаковали, а это создает неравные условия.

Я хотел, чтобы они потратили одинаковое время на обе части поля. Хотя если выбирать, то лучше уж на ту, где мы атакуем», – сказал Мбаппе.

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