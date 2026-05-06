39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года

Халк присоединился к «Флуминенсе».

39-летний нападающий заключил с новой командой договор, рассчитанный до конца 2027 года. Он будет выступать под седьмым номером.

Форвард сменил клуб в качестве свободного агента. Ранее он расторг договор с «Атлетико Минейро», за который выступал с 2021 года и завоевал семь трофеев.

Со статистикой бывшего футболиста «Зенита» можно ознакомиться здесь .

Изображение: fluminense.com.br

