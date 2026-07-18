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  4. «Интер» показал вдохновленную бейсболом бело-синюю выездную форму: «В следующих сезонах продолжим исследовать новые культурные источники и спортивные миры»

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«Интер» показал вдохновленную бейсболом бело-синюю выездную форму: «В следующих сезонах продолжим исследовать новые культурные источники и спортивные миры»
«Интер» выпустил форму в бейсбольном стиле.

«Интер» представил выездную форму на сезон-2026/27.

Дизайн новой экипировки вдохновлен «визуальным кодом бейсбола» и «переосмысливает культурное наследие» этого вида спорта.

«Каждая деталь новой выездной формы отражает это слияние: от фирменных синих вертикальных полосок на белой основе до контрастного воротника, вдохновленного одной из самых характерных особенностей классических бейсбольных джерси», – говорится в сообщении «нерадзурри».

Также в соответствии с новым стилем был адаптирован логотип «Интера»: теперь буквы I и M касаются границ эмблемы, а не находятся целиком «внутри» нее.

«Бейсбол стал лишь первой главой более масштабного путешествия, которое продолжится в следующих сезонах. Через выездные комплекты «Интер» и Nike будут продолжать исследовать новые культурные источники и творческие языки: разные спортивные миры будут вдохновлять будущие варианты гостевой формы, но всегда с переосмыслением через черно-синюю идентичность клуба», – подчеркивается в сообщении.

Фото: inter.it

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Интера»
logoИнтер
logoNike
игровая форма
logoстиль
logoсерия А Италия

Комментарии

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Как минимум свежо, что то новое. А так на вкус конечно, мне понравилась
И будут в брюках с ремнями бегать, по бейсбольному
ОтветStokes10
И будут в брюках с ремнями бегать, по бейсбольному
главное, в бейсболках)
Ответold folk
главное, в бейсболках)
Главное- с битами.
а у меня старенькая с пирелли , купленная лет 17-18 назад , бесплатно на свежекупленную в магазине наклеили на спину Willy Bons , надо было ее сразу и одеть в магазине , так я ее бережно привез из итальянских пердей домой и одел на футбол ... было жарко и буквы на спине отлеились ... ржали над моей футболкой все на трибуне ... )
ОтветWilly Bons
а у меня старенькая с пирелли , купленная лет 17-18 назад , бесплатно на свежекупленную в магазине наклеили на спину Willy Bons , надо было ее сразу и одеть в магазине , так я ее бережно привез из итальянских пердей домой и одел на футбол ... было жарко и буквы на спине отлеились ... ржали над моей футболкой все на трибуне ... )
Надевают одежду, одевают Надежду
ОтветVamosalaplaya
Надевают одежду, одевают Надежду
Надежду без одежды тоже можно надеть... )))
Верните, пожалуйста, Pirelli.
ОтветEvgen51Sever
Верните, пожалуйста, Pirelli.
Если не ошибаюсь, значительная часть рекламного бюджета Pirelli идёт в Формулу-1 - так что шансов на их возвращение не так много :(
Давайте кёрлинг в следующий раз. Женский.
Как же меня трясет от несостыковок линий с рукавов с основными с торса. Не могу понять, почему это вообще считается нормой - выглядит убого и по-дилетантски.
ОтветmArty-.-
Как же меня трясет от несостыковок линий с рукавов с основными с торса. Не могу понять, почему это вообще считается нормой - выглядит убого и по-дилетантски.
Если перестать трястись, можно заметить в этом месте складку, из-за которой и появился подобный эффект
ОтветmArty-.-
Как же меня трясет от несостыковок линий с рукавов с основными с торса. Не могу понять, почему это вообще считается нормой - выглядит убого и по-дилетантски.
зря я туда посмотрел... выглядит реально странно
Где Интер а где бейсбол
Нашивки Скудетто и кубка спасают форму, неплохо выглядит с ними
Неплохо...но Пирелли не хватает...
Довольно стандартная выездная форма для Интера. Вполне неплохо выглядит. А про бейсбол очевидно нагнали на волне проведения ЧМ в США.
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