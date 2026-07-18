Инфантино – Трампу: «ЧМ-2026 – величайшее социальное и культурное событие всех времен. Белый дом внес вклад в создание безопасной и радостной атмосферы»

Инфантино – Трампу: без Белого дома не было бы такого успешного ЧМ.

Глава ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил вклад Дональда Трампа в проведение чемпионата мира.

Выступая вместе с Трампом в небоскребе «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке, Инфантино заявил, что ЧМ-2026 «не имел бы такого невероятного успеха» без участия президента США.

«Ваша администрация – каждый сотрудник Белого дома, представители администрации, властей городов и штатов, все без исключения – внесли свой вклад в создание безопасной и радостной атмосферы, позволившей пережить то, чего мир еще никогда не видел.

Это не просто величайший чемпионат мира всех времен, это величайшее событие – человеческое, социальное и культурное, – свидетелем которого когда-либо становилось человечество», – сказал Инфантино.

Затем Трамп похвалил Джанни, заявив, что «таких, как он, больше нет», и поблагодарил «всю команду ФИФА за их невероятную работу».

«Возможно, это самое успешное спортивное событие в мировой истории», – заявил президент США.