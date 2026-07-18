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  4. Инфантино – Трампу: «ЧМ-2026 – величайшее социальное и культурное событие всех времен. Белый дом внес вклад в создание безопасной и радостной атмосферы»

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Инфантино – Трампу: «ЧМ-2026 – величайшее социальное и культурное событие всех времен. Белый дом внес вклад в создание безопасной и радостной атмосферы»
Инфантино – Трампу: без Белого дома не было бы такого успешного ЧМ.

Глава ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил вклад Дональда Трампа в проведение чемпионата мира.

Выступая вместе с Трампом в небоскребе «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке, Инфантино заявил, что ЧМ-2026 «не имел бы такого невероятного успеха» без участия президента США.

«Ваша администрация – каждый сотрудник Белого дома, представители администрации, властей городов и штатов, все без исключения – внесли свой вклад в создание безопасной и радостной атмосферы, позволившей пережить то, чего мир еще никогда не видел.

Это не просто величайший чемпионат мира всех времен, это величайшее событие – человеческое, социальное и культурное, – свидетелем которого когда-либо становилось человечество», – сказал Инфантино.

Затем Трамп похвалил Джанни, заявив, что «таких, как он, больше нет», и поблагодарил «всю команду ФИФА за их невероятную работу».

«Возможно, это самое успешное спортивное событие в мировой истории», – заявил президент США.

Кто станет чемпионом мира-2026?43814 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sky News
logoЧемпионат мира по футболу
logoДональд Трамп
logoДжанни Инфантино
logoболельщики
logoПолитика
logoФИФА

Комментарии

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По самые гланды
ОтветDzhansug Bukiya
По самые гланды
Пока нет. Ждите после финала окончательный хэппиэнд😃
ОтветDzhansug Bukiya
По самые гланды
Комментарий скрыт
Потом он сплюнул и продолжил
ОтветСергей Швалев
Потом он сплюнул и продолжил
Проглотил
У меня аж экран заблестел от чистоты вылизывания
ОтветSirokko
У меня аж экран заблестел от чистоты вылизывания
Там же очередь на вылизывание километровая, но Инфантино никого не подпустит до конца чемпионата мира.
Да что уж там, величайшее событие вселенной. Апогей мироздания. В пору менять летоисчесление от сей даты.
ОтветКлин_Блинтон
Да что уж там, величайшее событие вселенной. Апогей мироздания. В пору менять летоисчесление от сей даты.
Мне напомнило все это съезд КПСС и доклад дорогого Леонида Ильича !
Но , надо признать, есть ещё куда расти .
Тут величайшее СПОРТИВНОЕ событие в мировой истории !
А там Великая Октябрьская Социалистическая Революция просто :
Величайшее событие в мировой истории !
( и спортивное в том числе )
ОтветOldRedWhite
Мне напомнило все это съезд КПСС и доклад дорогого Леонида Ильича ! Но , надо признать, есть ещё куда расти . Тут величайшее СПОРТИВНОЕ событие в мировой истории ! А там Великая Октябрьская Социалистическая Революция просто : Величайшее событие в мировой истории ! ( и спортивное в том числе )
Там выше: "величайшее событие – человеческое, социальное и культурное".
Видимо, статую Трампа будут воздвигать размером со стадион, а Гренландию загодя переименуют в Трампландию.
Президента Мексики и премьер-министра Канады так же оближет?
Так нализывать не каждый кот умеет.
ОтветКлин_Блинтон
Так нализывать не каждый кот умеет.
Ну кот хотя-бы себе нализывает.
На моей памяти один из худших на ряду с чм в ЮАР
Какое позорище! Просто цирк уродов
У Инфантино весь язык в мозолях
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