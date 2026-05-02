  Халк расторг контракт с «Атлетико Минейро». Экс-форвард «Зенита» выступал за клуб с 2021-го и завоевал 7 титулов
Халк расторг контракт с «Атлетико Минейро». Экс-форвард «Зенита» выступал за клуб с 2021-го и завоевал 7 титулов

Халк покидает «Атлетико Минейро».

39-летний Халк расторг соглашение с «Атлетико Минейро». Экс-форвард «Зенита» выступал за бразильский клуб последние 5 лет.

«Атлетико» объявляет о расторжении контракта с Халком по взаимному согласию. Игрок организует прощание 10 мая на «Арене MRV» перед матчем против «Ботафого» в рамках чемпионата Бразилии.

Подписав контракт в 2021 году, Халк быстро установил прочную связь с фанатами «Атлетико». На поле он сыграл решающую роль в таких исторических достижениях, как победа в Кубке Бразилии 2021 года, а также Суперкубке Бразилии 2022 года, помимо пяти подряд чемпионских титулов (с 2021 по 2025 год).

Он забил 140 голов в 311 играх, сделал 56 результативных передач, в общей сложности 196 голевых моментов – цифры, которые лишь частично отражают то, что он воплощал в черно-белой футболке», – сообщается на сайте клуба.

Халк атаковал свой «Минейро»: хочет уйти. Хотя ему там обещали памятник

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Атлетико Минейро»
Такие цифры под 40 лет... Халк реально конь. Атлет от Бога.
Роналдо в своем роде !
Комментарий скрыт
Может и сейчас любой клуб РПЛ усилить:)
Да он главной звездой всей лиги станет.
Халк, давай в Зенит))
Даже в 40 - в РПЛ снова будет лучшим 💪🏼
Ещё и Малкома подвезут летом =))
Принципиальный мужик. Понять можно. Любит футбол и хочет играть столько, сколько силы позволят. А его хотели в утиль уже списать со всеми почестями.

Вроде и почести неплохие готовили, но, есть нюанс, забыли спросить чего реально Халк хочет. Не совсем правильно людей тупо перед фактом ставить и все за них решать.
Ну не всем же ка ты быть, бессребрениками....
Только положительные эмоции и воспоминания от его игры один из лучших за всю историю Зенита легионер если не лучший
Пора в родной Зенит заканчивать)
Крутой чел.
Халк, а хочешь тебе дельфин у нас будет бутсы завязывать,а ? Возвращайся! мы тебе и гражданство подарим и дом в Купчино.
Когда играл в Зените, то народ ходил на матчи даже если не болели за Зенит. Ходили посмотреть на Халка. Это того стоило!
Без шуток и сейчас бы был лучшим в атаке у Зенита. Как минимум пушку свою мог бы расчехлять при держисрке и этим голы приносить.
Плевать на возраст, на сезончик позвал бы. Он пахарь и профи, дурака валять не будет и в 40-41.
