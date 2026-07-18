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  4. Зидан и Франция подпишут документы в этом месяце. Тренер уже подобрал штаб для сборной (Фабрицио Романо)

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Зидан и Франция подпишут документы в этом месяце. Тренер уже подобрал штаб для сборной (Фабрицио Романо)
Зидан выбрал штаб для работы в сборной Франции.

Зинедин Зидан станет следующим главным тренером сборной Франции, подтверждает Фабрицио Романо.

Как пишет инсайдер, в этом не было сомнений еще с ноября, когда было принято окончательное решение.

Дидье Дешам покинет национальную команду по окончании чемпионата мира-2026. Франции еще предстоит сыграть с Англией в матче за 3-е место.

Зидан уже сформировал свой тренерский штаб. Официальное подписание документов на новую должность состоится в этом месяце.

Экс-тренер «Реала» будет возглавлять французскую сборную в Лиге наций-2026/27, а также на Евро-2028 и чемпионате мира 2030 года.

Кто станет чемпионом мира-2026?44142 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЗинедин Зидан
logoСборная Франции по футболу
Евро-2028
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Фабрицио Романо
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Комментарии

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Даешь Гвардиолу еще в Испанию. Моура уволят из Реала. Он берет Португалию. Анчи уйдет из Бразилии и возглавит Италию. Клопп уже в Германии. Футбольный круг замкнется)
Ответphilshatalov
Даешь Гвардиолу еще в Испанию. Моура уволят из Реала. Он берет Португалию. Анчи уйдет из Бразилии и возглавит Италию. Клопп уже в Германии. Футбольный круг замкнется)
Комментарий удален пользователем
Ответbel01
Комментарий удален пользователем
Моуриньо буквально в этом году говорил "уберите Криштиану — и Португалия будет выглядеть как любая заурядная команда" . Совсем крыша едет от ненависти к Роналду?
Зизу впишет своё имя в список тренеров сборных золотыми буквами.
Увидите.
Для Франции он идеальный вариант.
Надеюсь Матерацци не поставят в Италию 😀😀
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Зизу впишет своё имя в список тренеров сборных золотыми буквами. Увидите. Для Франции он идеальный вариант. Надеюсь Матерацци не поставят в Италию 😀😀
Если поставят, то будет эпичная драка
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Зизу впишет своё имя в список тренеров сборных золотыми буквами. Увидите. Для Франции он идеальный вариант. Надеюсь Матерацци не поставят в Италию 😀😀
ахаха, я уже вижу как Зизу капитулирует после провала на отбор к евро
Кто как не алжирец, должен возглавить эту сборную Африки.
ОтветКлин_Блинтон
Кто как не алжирец, должен возглавить эту сборную Африки.
с лидерами с алжирскими корнями
Это будет посложнее, чем тренировать Реал
ОтветSkip
Это будет посложнее, чем тренировать Реал
так то же самое, что и реал - суперзвезда на каждой позиции. таких сборных больше нет
ОтветAltHurrep
так то же самое, что и реал - суперзвезда на каждой позиции. таких сборных больше нет
Полузащита ни о чем. Из-за чего и слив Испании. Реал с топ полузащитой был в годы зизу. Будет сейчас стараться искать баланс. Камавинга подойдёт для связки обороны и атаки.
Дождался)
Зизу только удачи пожелать,великолепный тренер
Зидану удачи, прекрасный тренер, надеюсь у него все получится на этом посту.
Всего наилучшего, легенда, кумир!
Надо было Юрана.
ОтветЗаболотный о_О
Надо было Юрана.
Чтобы он через неделю после назначения в костромской Спартак подорвался?
Наконец-то у Франции будет нормальный тренер, а не Дешам который просто смотрит футбол с бровки
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