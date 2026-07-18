Зидан и Франция подпишут документы в этом месяце. Тренер уже подобрал штаб для сборной (Фабрицио Романо)

Зидан выбрал штаб для работы в сборной Франции.

Зинедин Зидан станет следующим главным тренером сборной Франции, подтверждает Фабрицио Романо .

Как пишет инсайдер, в этом не было сомнений еще с ноября, когда было принято окончательное решение.

Дидье Дешам покинет национальную команду по окончании чемпионата мира-2026. Франции еще предстоит сыграть с Англией в матче за 3-е место.

Зидан уже сформировал свой тренерский штаб. Официальное подписание документов на новую должность состоится в этом месяце.

Экс-тренер «Реала» будет возглавлять французскую сборную в Лиге наций -2026/27, а также на Евро-2028 и чемпионате мира 2030 года.