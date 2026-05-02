Рафинья и Берналь вернулись в строй перед матчем с «Осасуной». Хавбеки «Барсы» не играли месяц

Игроки «Барсы» Рафинья и Берналь вернулись в строй перед матчем с «Осасуной».

Каталонцы сообщили, что врачи клуба дали добро на включение Рафиньи и Марка Берналя в заявку на игру 34-го тура Ла Лиги , которая пройдет сегодня. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию , начало – в 22:00 по московскому времени.

29-летний бразилец получил повреждение 26 марта в матче за сборную, а 18-летний испанец не играл с 4 апреля, когда травмировался во встрече с «Атлетико».

