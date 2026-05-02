  • Рафинья и Берналь вернулись в строй перед матчем с «Осасуной». Хавбеки «Барсы» не играли месяц
7

Два футболиста «Барселоны» восстановились после травм перед матчем с «Осасуной».

Каталонцы сообщили, что врачи клуба дали добро на включение Рафиньи и Марка Берналя в заявку на игру 34-го тура Ла Лиги, которая пройдет сегодня. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 22:00 по московскому времени.

29-летний бразилец получил повреждение 26 марта в матче за сборную, а 18-летний испанец не играл с 4 апреля, когда травмировался во встрече с «Атлетико».

Подробная статистика Рафиньи доступна здесь, а Берналя – тут.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
Обоих не хватало в матчах 1/4 ЛЧ
«Берналь — будущее! Очень не хватало его цепкости в центре. С возвращением, парни!»
При усилении состава Берналь должен быть одним из неприкасаемых.
Ответ Кино Музыка
Он пока ничего не показал, чтобы иметь такой статус. Касадо хотя бы был цепким + передачи вразрез делал. У этого не видел ничего из этого за месяц, что играл.
Ответ sqynpcmf7w
Он забивал голы.
А какой еще толк?уже отдыхали бы до конца сезона
Ответ Рэд Уайт
Рафинье может форму набирать перед ЧМ?
