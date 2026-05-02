Рафинья и Берналь вернулись в строй перед матчем с «Осасуной». Хавбеки «Барсы» не играли месяц
Каталонцы сообщили, что врачи клуба дали добро на включение Рафиньи и Марка Берналя в заявку на игру 34-го тура Ла Лиги, которая пройдет сегодня. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию, начало – в 22:00 по московскому времени.
29-летний бразилец получил повреждение 26 марта в матче за сборную, а 18-летний испанец не играл с 4 апреля, когда травмировался во встрече с «Атлетико».
Подробная статистика Рафиньи и Берналя доступна на сайте.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
7 комментариев
Обоих не хватало в матчах 1/4 ЛЧ
«Берналь — будущее! Очень не хватало его цепкости в центре. С возвращением, парни!»
При усилении состава Берналь должен быть одним из неприкасаемых.
Он пока ничего не показал, чтобы иметь такой статус. Касадо хотя бы был цепким + передачи вразрез делал. У этого не видел ничего из этого за месяц, что играл.
Он забивал голы.
А какой еще толк?уже отдыхали бы до конца сезона
Рафинье может форму набирать перед ЧМ?
