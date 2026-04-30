«Барселона» допускает продажу Рафиньи или Фермина в случае, если не уйдут менее важные игроки. Каталонцы понимают, что сейчас состав не позволяет выиграть ЛЧ (Diario Sport)

Рафинья может покинуть «Барселону».

«Барселона » не исключает продажи Рафиньи Диаса .

Diario Sport утверждает, что каталонцы понимают: их состав недостаточно хорош для победы в Лиге чемпионов. Им непременно необходимо усилить центр защиты и позицию нападающего, однако это возможно только в случае расставания с кем-то из нынешних игроков.

Ранее сообщалось , что уйти могут Алекс Бальде, Жюль Кунде или Марк Касадо. Однако в том случае, если договориться об их трансфере не получится, «блауграна» рассмотрит более радикальные варианты.

Один из них – продажа Рафиньи. Бразилец считается одним из ключевых футболистов, однако его уход не исключен – при условии, что он сам будет на это согласен. Еще одна опция – трансфер Фермина Лопеса .