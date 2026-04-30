«Барселона» допускает продажу Рафиньи или Фермина в случае, если не уйдут менее важные игроки. Каталонцы понимают, что сейчас состав не позволяет выиграть ЛЧ (Diario Sport)
Рафинья может покинуть «Барселону».
«Барселона» не исключает продажи Рафиньи Диаса.
Diario Sport утверждает, что каталонцы понимают: их состав недостаточно хорош для победы в Лиге чемпионов. Им непременно необходимо усилить центр защиты и позицию нападающего, однако это возможно только в случае расставания с кем-то из нынешних игроков.
Ранее сообщалось, что уйти могут Алекс Бальде, Жюль Кунде или Марк Касадо. Однако в том случае, если договориться об их трансфере не получится, «блауграна» рассмотрит более радикальные варианты.
Один из них – продажа Рафиньи. Бразилец считается одним из ключевых футболистов, однако его уход не исключен – при условии, что он сам будет на это согласен. Еще одна опция – трансфер Фермина Лопеса.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46092 голоса
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
98 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А если серьёзно, редкая утятина
Тогда точно всё сложится