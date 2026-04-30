  «Барселона» допускает продажу Рафиньи или Фермина в случае, если не уйдут менее важные игроки. Каталонцы понимают, что сейчас состав не позволяет выиграть ЛЧ (Diario Sport)
«Барселона» допускает продажу Рафиньи или Фермина в случае, если не уйдут менее важные игроки. Каталонцы понимают, что сейчас состав не позволяет выиграть ЛЧ (Diario Sport)

Diario Sport утверждает, что каталонцы понимают: их состав недостаточно хорош для победы в Лиге чемпионов. Им непременно необходимо усилить центр защиты и позицию нападающего, однако это возможно только в случае расставания с кем-то из нынешних игроков.

Ранее сообщалось, что уйти могут Алекс Бальде, Жюль Кунде или Марк Касадо. Однако в том случае, если договориться об их трансфере не получится, «блауграна» рассмотрит более радикальные варианты.

Один из них – продажа Рафиньи. Бразилец считается одним из ключевых футболистов, однако его уход не исключен – при условии, что он сам будет на это согласен. Еще одна опция – трансфер Фермина Лопеса.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Поехавшие чтоль? Че за бред?)
Ответ Юрий Кузнецов
Вроде второй год подряд не без трофеев, даже стадион уже частично открыли. Неужели все равно денег так не хватает? Не понимаю…. Другие менее успешные клубы позволяют себе ежегодно позиции обновлять, и только Барсу так тщательно следят, чтоб ни копейки лишнего.
Ответ Юрий Кузнецов
Комментарий скрыт
Самый радикальный вариант трансфер ригобера к сливочным👀
Ответ Покерный Футбол
Он нам не нужен за деньги. Зачем платить за человека, который за бесплатно готов стирать форму и изнутри разваливает Барсу?
Ответ Покерный Футбол
Ригобера парень его Климов не отпустит
Состав не позволяет бороться за ЛЧ, поэтому давайте продадим Рафинью, класс))
Рафинья? Перес не спи

А если серьёзно, редкая утятина
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Точно! У Реала как раз острая нехватка левых вингеров😃
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
За Рафинью шейхи могут очень много дать и ему зарплату огромную. А бразильцы деньги очень любят
Ркфинье через пол года 30. Травмы начали преследовать, может и стоит продавать, пока можно заработать. Сейчас сезон в лазарет просидит и все, нелеквид за три копейки будет. В клубе явно побольше чем мы знают.
Ответ Varbi4
Это да, но клубы калибра Барса должны жить сегодняшним днём как говорится, пусть лучше Рафинья проведёт два-три топ сезона за Барсу сейчас, чем купить молодого кота в мешке, который неизвестно стрельнет не стрельнет
Ответ Владимир Владимирович
Так в том то и дело, что он не проведёт 2-3 топовых сезона, сейчас он больше лечится, чем играет
Ещё надо Ямаля и Педри продать.

Тогда точно всё сложится
Что за бред? Отдать Рафинью, чтобы стать сильнее в ЛЧ, придумают же!
Кенан Йылдыз вот он как влитой слева встанет
Ответ Виталий Мучаев
Для Юве его продажа будет катастрофой. Он вокруг него планируют строить команду
Полностью согласен! Без Рафиньи и Фермина выиграть ЛЧ будет намного проще)
Продать цистерну спирта, а вырученные деньги пропить😂
