  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рафинья жестами показывал фанатам «Атлетико», что их клуб вылетит в полуфинале ЛЧ. «Барса» не прошла мадридцев в 1/4 финала
Фото
142

Полузащитник «Барселоны» Рафинья жестами дал понять болельщикам «Атлетико», что они вылетят из Лиги чемпионов в следующем раунде.

Каталонцы дома уступили «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ, а сегодня выиграли со счетом 2:1 на «Метрополитано», но не прошли дальше.

После окончания матча в Мадриде игрок сборной Бразилии встал напротив фанатов «Атлетико» и стал активно показывать им жесты и несколько раз крикнул Para afuera («вон», «на выход»), давая пронять, что в полуфинале «матрасники» покинут турнир. В итоге партнеры увели Рафинью.

Изображение: кадр из эфира DAZN

В следующем раунде «Атлетико» сыграет с «Арсеналом» или «Спортингом» (первая игра – 1:0).

«Это было ограбление, с судейством было много проблем». Рафинья после вылета «Барсы» из ЛЧ от «Атлетико»

Кто выиграет Лигу чемпионов?35790 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: DAZN
logoАтлетико
logoБарселона
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoРафинья Диас
Метрополитано
болельщики
logoАрсенал
logoСпортинг
142 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
да тут все глоры бчк ходили павлинами и петушили хвосты 2 недели, что они порвут Атлетов 🙂
как настроение, девочки? 😀
Ответ Куба99
Они радовались, что легкая сетка досталась) Но забыли, что наступила эпоха ВАР и честного судейства.
Ответ Куба99
Никогда не видел чтоб кто то порвал атлетико в плове лч)
а рафинья с гнильцой оказывается
не удивительно что он в кабинете играет 🤣
Ответ войд
Жаль, из всей Барсы он мне чуть ли не больше всех нравился. Но увы, показал свое истинное лицо
Ответ войд
но когда Вини делает то же самое, то он "самый мерзкий" в мире, своего не видят бчк
Приятно видеть как рвутся сине-гранатовые после очередного вылета из ЛЧ.
Ответ Роман
Да. Они очень много говорили. Вот и карма настигла.
Ответ Роман
Я бы сказал, привычно видеть, это такая обыденность
Божечки, какая позорница. Даже если Атлетико вылетит в полуфинале, это не отменяет того факта, что Барса ВЫЛЕТЕЛА ЕЩЕ РАНЬШЕ)))
Такой балабол, уже не в первый раз за этим пойман)
Перед матчем многие были на волне.
Как будто Атлетико это ФК Кадис.
Очень самодовольные были...
Один персональщика просит у Симеоне, это Ямал, тренер говорит о 90 процентах на проход дальше, Рафинья показывает всем прогноз...

А игра в защите как была слабой, так и осталась...
Барса получила по заслугам, извините.
Ответ Busk
И только президент Атлетико сказал шо не знает кто будет судить,уровень доверия к команде
Ответ Busk
Никто не был самодовольным. Все понимали что матч ожидается тяжелый, просто верили что все возможно. Так как сама Барса приучила к камбэкам в прошлом сезоне
Это он на свой Золотой мяч показывает ?
Ахахахххаха , ну дурачок не ?
Зачем себя так закапывать , боже 🤦
Это тот который адекват в БЧК?
Шиповский бегунок есть шиповский бегунок

В одно место пусть себе пальчик теперь этот припаркует
Читайте новости футбола в любимой соцсети
