Рафинья жестами показывал фанатам «Атлетико», что их клуб вылетит в полуфинале ЛЧ. «Барса» не прошла мадридцев в 1/4 финала
Полузащитник «Барселоны» Рафинья жестами дал понять болельщикам «Атлетико», что они вылетят из Лиги чемпионов в следующем раунде.
Каталонцы дома уступили «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ, а сегодня выиграли со счетом 2:1 на «Метрополитано», но не прошли дальше.
После окончания матча в Мадриде игрок сборной Бразилии встал напротив фанатов «Атлетико» и стал активно показывать им жесты и несколько раз крикнул Para afuera («вон», «на выход»), давая пронять, что в полуфинале «матрасники» покинут турнир. В итоге партнеры увели Рафинью.
Изображение: кадр из эфира DAZN
В следующем раунде «Атлетико» сыграет с «Арсеналом» или «Спортингом» (первая игра – 1:0).
как настроение, девочки? 😀
не удивительно что он в кабинете играет 🤣
Как будто Атлетико это ФК Кадис.
Очень самодовольные были...
Один персональщика просит у Симеоне, это Ямал, тренер говорит о 90 процентах на проход дальше, Рафинья показывает всем прогноз...
А игра в защите как была слабой, так и осталась...
Барса получила по заслугам, извините.
Зачем себя так закапывать , боже 🤦
В одно место пусть себе пальчик теперь этот припаркует