Рафинья жестами показывал фанатам «Атлетико», что их клуб вылетит в полуфинале ЛЧ. «Барса» не прошла мадридцев в 1/4 финала

Рафинья жестами показывал фанатам «Атлетико» – их клуб вылетит в полуфинале ЛЧ.

Полузащитник «Барселоны» Рафинья жестами дал понять болельщикам «Атлетико», что они вылетят из Лиги чемпионов в следующем раунде.

Каталонцы дома уступили «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/4 финала ЛЧ, а сегодня выиграли со счетом 2:1 на «Метрополитано », но не прошли дальше.

После окончания матча в Мадриде игрок сборной Бразилии встал напротив фанатов «Атлетико» и стал активно показывать им жесты и несколько раз крикнул Para afuera («вон», «на выход»), давая пронять, что в полуфинале «матрасники» покинут турнир. В итоге партнеры увели Рафинью.

Изображение: кадр из эфира DAZN

В следующем раунде «Атлетико» сыграет с «Арсеналом» или «Спортингом» (первая игра – 1:0).

