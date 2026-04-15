Рафинья извинился перед фанатами «Атлетико» за жесты после матча ЛЧ: «Я отвечал болельщику, который проявлял ко мне неуважение. Это не соответствует моим ценностям и характеру»

Рафинья извинился перед фанатами «Атлетико»: прошу прощения за мой жест.

Рафинья извинился за жесты в адрес болельщиков «Атлетико » после 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2, 2:1).

Вингер «Барселоны» жестами показывал фанатам «матрасников», что их клуб вылетит в полуфинале.

«Прошу прощения за мой жест – это не соответствует моим ценностям и моему характеру. Это произошло в напряженный момент, когда я отвечал болельщику, который проявлял ко мне неуважение прошлым вечером», – написал Рафинья в комментариях к рилсу DAZN.