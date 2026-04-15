Рафинья извинился перед фанатами «Атлетико» за жесты после матча ЛЧ: «Я отвечал болельщику, который проявлял ко мне неуважение. Это не соответствует моим ценностям и характеру»

  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
34

Рафинья извинился за жесты в адрес болельщиков «Атлетико» после 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2, 2:1). 

Вингер «Барселоны» жестами показывал фанатам «матрасников», что их клуб вылетит в полуфинале.

«Прошу прощения за мой жест – это не соответствует моим ценностям и моему характеру. Это произошло в напряженный момент, когда я отвечал болельщику, который проявлял ко мне неуважение прошлым вечером», – написал Рафинья в комментариях к рилсу DAZN. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?30053 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
logoБарселона
logoАтлетико
logoРафинья Диас
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
болельщики
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Время такое за свои слова не отвечает, главное после извиниться и всё сходит на нет.
Время такое, даже уборщиков убирают (с)
Даже интересно, как за такие слова следует отвечать
Да можно просто не извинятся было, ну сказал и сказал, кому не по…р то
Ну, кстати, молодец, что извинился.
Удивительный мир одни извиняются за то , чего неделали. Другие просто в наглую делают и не то, что извиниться а даже сожалеть не будут
Этих футболюг давно уже пора в чувства начинать приводить. Кто они по сути? Шуты гороховые. Типа римских гладиаторов, бьющиеся на потеху толпе. А гладиаторов в Риме не уважали. Презираемая была профессия. Кто-то из римских историков лихо сказал по поводу Спартака : Унизительно терпеть поражения от рабов, но от гладиаторов... Дураку Рафинью не об уважении говорить))
Фраер сдал назад
Читайте новости футбола в любимой соцсети
