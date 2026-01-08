  • Спортс
  • Редактор Marca Кастро: «Карседо – большой тренер, в «Спартаке» все может получиться. Разговоры, что испанские тренеры не добивались успеха в России, – какой-то анекдот»
Редактор Marca Кастро: «Карседо – большой тренер, в «Спартаке» все может получиться. Разговоры, что испанские тренеры не добивались успеха в России, – какой-то анекдот»

Шеф-редактор испанской газеты Marca Хуан Кастро высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака».

5 января специалист подписал контракт с красно-белыми до 2028 года. Ранее он тренировал кипрский «Пафос».

«Я считаю Карседо большим тренером, который уже имеет хороший опыт управления командой, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, у него и в «Спартаке» все может получиться.

Разговоры о том, что испанские тренеры никогда не добивались успеха в России, – это какой-то анекдот. Не стоит принимать их за аксиому или закон», – сказал Кастро.

