Редактор Marca Кастро: «Карседо – большой тренер, в «Спартаке» все может получиться. Разговоры, что испанские тренеры не добивались успеха в России, – какой-то анекдот»
Редактор Marca Кастро: Карседо – большой тренер, в «Спартаке» может получиться.
Шеф-редактор испанской газеты Marca Хуан Кастро высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака».
5 января специалист подписал контракт с красно-белыми до 2028 года. Ранее он тренировал кипрский «Пафос».
«Я считаю Карседо большим тренером, который уже имеет хороший опыт управления командой, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, у него и в «Спартаке» все может получиться.
Разговоры о том, что испанские тренеры никогда не добивались успеха в России, – это какой-то анекдот. Не стоит принимать их за аксиому или закон», – сказал Кастро.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4196 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости