Губерниев о Карседо: «Советую «Спартаку» уже готовить компенсацию. Тренер ведь хороший, много денег возьмет, когда его выгонят»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».
– Как оцените перспективы «Спартака» с новым главным тренером Карседо?
– Безусловно, «Спартак» будет за что-то бороться. Бороться и искать, найти и перепрятать контракт нового главного тренера «Спартака».
Я был сторонником приглашения Луиса Альберто Сальватьерры, который с успехом тренировал футбольную команду «Богатые тоже плачут» и приводил клуб к футбольным оргазмам. Но пригласили другого – Хуана Карлоса Карседо.
Удачи «Спартаку», аккуратнее на поворотах. Советую «Спартаку» готовить уже компенсацию за увольнение Карседо. Компенсация будет очень высокой, тренер ведь хороший, много денег возьмет, когда его выгонят, – сказал Губерниев.