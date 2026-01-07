Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» был, есть и будет бардак. Приглашать тренера из «Пафоса» – где логика? Если в руководстве нефутбольные люди, они будут так действовать и дальше»
Андрей Канчельскис осудил решение «Спартака» заключить контракт с Хуаном Карседо.
«Спартак» – это уникальная команда. Иногда они принимают такие решения, которые не поддаются логике. Мне кажется, в «Спартаке» был, есть и будет бардак. Когда в клубе хаос, происходят такие непредсказуемые действия. Приглашать в «Спартак» тренера из «Пафоса»… Где логика? Не вижу.
Возьми сейчас любого тренера и поставь до конца сезона, а затем уже предпринимай кардинальные меры.
«Спартак» есть «Спартак». Если в руководстве нефутбольные люди, они будут так действовать и дальше.
Жалко болельщиков. Каждый год они переживают и болеют. Руководители должны отвечать перед болельщиками, но пока «Спартак» будет бороться за четвертое место», – сказал тренер брянского «Динамо».