Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» был, есть и будет бардак. Приглашать тренера из «Пафоса» – где логика? Если в руководстве нефутбольные люди, они будут так действовать и дальше»

Андрей Канчельскис: в «Спартаке» был и будет бардак.

Андрей Канчельскис осудил решение «Спартака » заключить контракт с Хуаном Карседо .

«Спартак» – это уникальная команда. Иногда они принимают такие решения, которые не поддаются логике. Мне кажется, в «Спартаке» был, есть и будет бардак. Когда в клубе хаос, происходят такие непредсказуемые действия. Приглашать в «Спартак» тренера из «Пафоса »… Где логика? Не вижу.

Возьми сейчас любого тренера и поставь до конца сезона, а затем уже предпринимай кардинальные меры.

«Спартак» есть «Спартак». Если в руководстве нефутбольные люди, они будут так действовать и дальше.

Жалко болельщиков. Каждый год они переживают и болеют. Руководители должны отвечать перед болельщиками, но пока «Спартак» будет бороться за четвертое место», – сказал тренер брянского «Динамо».