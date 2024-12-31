Агент Сафонов о возможном закрытии «Сахалина»: «Многое зависит от губернатора. Какое-то молчание ягнят. Болельщики же голосуют на выборах?! Значит, их все устраивает»
Сообщалось, что руководство Южно-Сахалинска приняло решение прекратить финансирование клуба. «Сахалин», основанный в 2004 году, выступает в дивизионе Б LEON Второй лиги.
«Сломать проще, чем сделать. Многое зависит от губернатора. Тут у нас какое-то молчание ягнят. Почему болельщики молчат? Они же голосуют на выборах?! Значит, их все устраивает. Во Владивостоке благодаря Фетисову появился хоккейный «Адмирал». Туда ходят.
Помним, что было с футболом на Камчатке после отъезда Абрамовича. «Луч-Энергия» сейчас возрождается, а раньше гремел в Премьер-лиге.
В 2025 году у Сахалина юбилейный год футбола. Обидно. Я удивлен тому, что Путин везде подчеркивает важность спорта и физической культуры, а тут в регионе экономят на футболе.
У Сахалина был квалифицированный тренер Юрий Дроздов с квалифицированным штабом. Они за минимальные деньги развивали футбол. А тут настроение у кого-то не то, и казнили местный футбол. Хотелось бы, чтобы это была неудачная шутка и клуб продолжал существовать. Хотелось бы увидеть и 95 лет, и 100 лет.
Люди запомнят тех, кто развалил команду, а футбол жив и будет жить. Губернатор Лимаренко закрывает уже вторую команду. Первая была в Нижнем, когда он работал в аппарате Нижегородской области», – сказал Сафонов.
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