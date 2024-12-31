Агент Сафонов о возможном закрытии «Сахалина»: «Многое зависит от губернатора. Какое-то молчание ягнят. Болельщики же голосуют на выборах?! Значит, их все устраивает»

Агент Алексей Сафонов высказался о возможном закрытии «Сахалина».

Сообщалось , что руководство Южно-Сахалинска приняло решение прекратить финансирование клуба. «Сахалин», основанный в 2004 году, выступает в дивизионе Б LEON Второй лиги.

«Сломать проще, чем сделать. Многое зависит от губернатора. Тут у нас какое-то молчание ягнят. Почему болельщики молчат? Они же голосуют на выборах?! Значит, их все устраивает. Во Владивостоке благодаря Фетисову появился хоккейный «Адмирал». Туда ходят.

Помним, что было с футболом на Камчатке после отъезда Абрамовича. «Луч-Энергия» сейчас возрождается, а раньше гремел в Премьер-лиге.

В 2025 году у Сахалина юбилейный год футбола. Обидно. Я удивлен тому, что Путин везде подчеркивает важность спорта и физической культуры, а тут в регионе экономят на футболе.

У Сахалина был квалифицированный тренер Юрий Дроздов с квалифицированным штабом. Они за минимальные деньги развивали футбол. А тут настроение у кого-то не то, и казнили местный футбол. Хотелось бы, чтобы это была неудачная шутка и клуб продолжал существовать. Хотелось бы увидеть и 95 лет, и 100 лет.

Люди запомнят тех, кто развалил команду, а футбол жив и будет жить. Губернатор Лимаренко закрывает уже вторую команду. Первая была в Нижнем, когда он работал в аппарате Нижегородской области», – сказал Сафонов.