Роке о кумире детства: «Роналду. Очень нравится Неймар, за его манеру игры и бразильскую магию, но и Криштиану тоже, если честно»
Витор Роке назвал кумира своего детства.
«Криштиану.
Мне также очень нравится Неймар, за его манеру игры, его бразильскую магию.
Но и Криштиану тоже, если честно», – сказал нападающий сборной Бразилии и «Бетиса» в интервью клубному каналу Real Betis.
Кройфф о Роке: «Вспоминаю Винисиуса в первые годы. «Реал» проявил терпение и получил совсем другого игрока. В «Барсе» не были бы столь терпеливы»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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