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  • Роке о кумире детства: «Роналду. Очень нравится Неймар, за его манеру игры и бразильскую магию, но и Криштиану тоже, если честно»
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Роке о кумире детства: «Роналду. Очень нравится Неймар, за его манеру игры и бразильскую магию, но и Криштиану тоже, если честно»

Витор Роке назвал кумира своего детства.

«Криштиану.

Мне также очень нравится Неймар, за его манеру игры, его бразильскую магию.

Но и Криштиану тоже, если честно», – сказал нападающий сборной Бразилии и «Бетиса» в интервью клубному каналу Real Betis.

Кройфф о Роке: «Вспоминаю Винисиуса в первые годы. «Реал» проявил терпение и получил совсем другого игрока. В «Барсе» не были бы столь терпеливы»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoКриштиану Роналду
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