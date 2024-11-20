Роке о кумире детства: «Роналду. Очень нравится Неймар, за его манеру игры и бразильскую магию, но и Криштиану тоже, если честно»

Витор Роке назвал кумира своего детства.

«Криштиану.

Мне также очень нравится Неймар, за его манеру игры, его бразильскую магию.

Но и Криштиану тоже, если честно», – сказал нападающий сборной Бразилии и «Бетиса» в интервью клубному каналу Real Betis.

Кройфф о Роке: «Вспоминаю Винисиуса в первые годы. «Реал» проявил терпение и получил совсем другого игрока. В «Барсе» не были бы столь терпеливы»