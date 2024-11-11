Роналду в «Аль-Хилале» – мощные слухи из СА. Замена Неймару?

Впечатлились результативностью.

Криштиану Роналду может сменить «Аль-Наср» на «Аль-Хилаль» – главная новость в Саудовской Аравии за последнее время. Переход возможен в случае ухода Неймара: с ним хотят разорвать контракт после новой травмы (он только вернулся после прошлой – кресты выбивали на год).

Мощный инсайд – от испанского Sport.es.

За Роналду могут пойти в январе, когда примут решение по Неймару. Он не единственный вариант «Аль-Хилаля»

Неймар вылетел только на несколько недель, но «Аль-Хилаль» уже рассматривает вариант с расторжением контракта. Все испортило повреждение 4 ноября во время матча с «Эстеглялем» (3:0).

Все решится в январе: к тому моменту «Аль-Хилаль» подробно оценит физическое состояние форварда. У директоров клуба возникает все больше сомнений, насколько активно Неймар будет задействован в матчах оставшейся части сезона.

Расторжение договора с футболистом позволит команде освободить место для еще одного легионера старше 23 лет – согласно регламенту, в одной команде может быть не более 8 таких игроков.

Финансовая составляющая сотрудничества с Неймаром тоже является важным фактором в этом вопросе. Клуб из Эр-Рияда заплатил 90 миллионов евро за переход бразильца из «ПСЖ» в августе 2023 года и платит ему 160 миллионов евро за сезон.

По информации Sport.es со ссылкой на Action Ma3 Waleed, в списке возможных замен – 39-летний Роналду. Впечатлили 10+3 в 15 матчах сезона, в том числе шесть голов в чемпионате Саудовской Аравии. Звезда такого уровня точно повысит имидж клуба.

«Аль-Хилаль» как минимум попытается привезти португальца и вернется к этому вопросу в январе. Неплохой вариант, но есть нюанс: у Криштиану так себе отношения с возможным новым клубом.

«Аль-Хилаль» регулярно обижает Роналду: обгоняет в лиге и выбивает из кубков, болельщики троллят с трибун

Самый принципиальный соперник Криштиану в Саудовской Аравии.

За почти два года в «Аль-Насре» португалец настрадался от «Аль-Хилаля» во всех турнирах. Причем дебютный сезон-2022/23 закончил выше в таблице лиги – взял серебро, золото забрал «Аль-Иттихад». Дальше доминировал «Аль-Хилаль».

В сезоне-2023/24 столкнулись везде, кроме Суперкубка: там быстро вылетели от «Аль-Иттихада». В чемпионате Саудовской Аравии получилось особенно внушительно: «Аль-Хилаль» стал первым с 14-очковым отрывом, за ним как раз «Аль-Наср» Роналду. Сейчас команда Жорже Жезуша тоже лидирует – на одно очко впереди «Аль-Иттихада», «Аль-Наср» в пяти.

Криштиану лишь однажды обыграл «Аль-Хилаль» – 2:1 в финале Арабского кубка чемпионов в 2023-м, причем сам же и положил победный дубль. В остальных турнирах получается хуже: две ничьих и пять поражений. Самые болезненные – в финалах Кубка и в Суперкубке Саудовской Аравии.

В Суперкубке встречались дважды: в апреле уступили 1:2 в полуфинале, в августе получили 1:4 уже в финале. Между этим, в мае, уступили по пенальти в Кубке – 1:1 в основное и дополнительное время финального матча, 4:5 в серии. Во всех случаях Роналду выходил в старте.

У фанатов «Аль-Хилаля» особенная любовь к Криштиану – на каждом матче изводят португальца чантом «Месси, Месси». Делают так каждый матч – одно из главных развлечений на трибунах.

В случае перехода придется изменить подход.

Куда может уйти Неймар?

Агент летом уже предлагал бразильца «Барселоне», но позже эту информацию опровергли. Другие варианты привлекают больше.

● Активнее всего Неймара связывают с США, отправляют в команду к Лео Месси и Луису Суаресу – там уже четверка из «Барсы», с Жорди Альбой и Серджи Бускетсом. Ней и сам прогревает эти слухи – по сообщениям The Wall Street Journal, бразилец купил участок земли за 26 миллионов долларов на набережной в Майами.

Правда, не стоит надеяться на воссоединение MSN так уж сильно. МЛС – не чемпионат Саудовской Аравии, там есть жесткий потолок зарплат. По нынешним правилам лиги переход Неймара невозможен.

Об этом косвенно говорит тренер «Интер Майами» Херардо Мартино: «Месси и остальные уже здесь, так что может случиться что угодно. Не могу себе представить, что лига не сделает потолок зарплат более гибким. Реальность такова, что в МЛС очень строгие правила, их нельзя нарушить. Если только лига не решит измениться».

Очевидно, «Интер Майами» не против забрать Неймара, был бы мощнейший пиар-ход. Но клуб боится рисковать после опыта саудовцев. Об этом говорит эксперт ESPN Себастьян Салазар: «Посмотрите, сколько вложил «Аль-Хилаль» в проект Неймара – и это обернулось катастрофой. На месте «Интер Майами» вы бы хотели избежать катастрофы».

● Другой вариант – бразильская «Форталеза». Это клуб из бразильского штата Сеара. Неймар полетел туда ради лечения новой травмы.

В аэропорту Форталезы его встретили болельщики местного клуба. Они спросили у Неймара, хочет ли он вернуться в бразильскую Серию А. Ней с улыбкой ответил: «Это было бы прекрасно».

Видео с этим моментом сразу стали вирусными, а «Форталеза» написала в официальных аккаунтах: «Добро пожаловать, Неймар!»

Вся история – не более, чем шутка. Скорее всего, если Неймар и вернется в Бразилию – только в свой «Сантос».

● Родной клуб Неймара как раз только вернулся из второй лиги. В 2023-м вылетел из высшей лиги, а в конце 2024-го обратно поднялся – могут начать новый сезон со звездой.

Бразильский портал UOL сообщает: Неймар недавно сам сообщил игрокам «Сантоса», что присоединится к ним в 2025-м. Он воспитанник, выиграл с родной командой Кубок Бразилии, несколько чемпионств штата и главный континентальный турнир – Кубок Либертадорес. До Неймара подобных успехов с «Сантосом» добивался только Пеле.

Очевидно, сейчас переход в «Сантос» зависит от самого Неймара. Зарплату на уровне «Аль-Хилаля» не потянет и «Интер Майами», «Сантос» тем более – там годовой бюджет намного меньше саудовского гонорара бразильца.

Но, возможно, на финише карьеры клубный патриотизм для Неймара важнее денег.

Куда уйдет Неймар? К Месси и Суаресу – мешает МЛС, родному «Сантосу» надо сделать скидку

Фото: Gettyimages /Yasser Bakhsh / Stringer