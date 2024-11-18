Жирков о работе в тренерском штабе: «Хочу попасть в главный штаб Министерства обороны, это было бы интересно. Пока не думал – у Карпина свои люди, а у Семака и так много людей»
Юрий Жирков высказался о своей тренерской карьере.
Ранее стало известно, что Жирков стал играющим тренером в команде «СКА-Ростов», которая выступает в Winline Медиалиге. Сейчас бывший футболист проходит обучение на тренерскую лицензию.
«В какой тренерский штаб я хочу попасть? Я хочу попасть в главный штаб Министерства обороны. Мне было бы это интересно (смеется).
Ну, не знаю – особо пока не думал. У Карпина есть свои люди, а у Семака и так много людей в штабе. Будем думать», – заявил экс-игрок сборной России и «Зенита».
Жирков о коллекции артефактов Второй мировой войны: «Собираю 16-17 лет. Иногда покупаю вещь, а она уже есть! Думаю: «Вот дурак»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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