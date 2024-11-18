«Диванные критики будут всегда, РФС все правильно делает, проводя международные матчи. Показываем, что есть сборная, которая играет за флаг, гимн и болельщиков». Сычев о матчах России

Дмитрий Сычев поддержал проведение матчей России с другими сборными.

15 ноября россияне в Краснодаре обыграли сборную Брунея со счетом 11:0. Завтра в Волгограде пройдет товарищеский матч с Сирией.

– Кажется, что шоу-матч был бы хорошей идеей в текущей ситуации. Например, команда легенд «Локомотива» оказала бы намного больше сопротивления, чем Бруней.

– Сопротивление – это одно. Но нужно понять, в каком мире мы живем. Диванные критики всегда будут, но РФС делает все правильно, когда организовывает международные матчи.

Мы показываем, что у нас есть сборная, которая играет за флаг, за гимн и болельщиков, – заявил бывший игрок «Локомотива».