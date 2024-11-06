Лунин после 1:3 с «Миланом»: «Мы «Реал Мадрид» и должны всегда побеждать, доминировать, два последних поражения необъяснимы. В футболе бывают черные полосы, но я не вижу, чтобы кто-то нервничал»
Ранее «Реал» разгромно проиграл «Барселоне» в класико (0:4).
«Два последних поражения необъяснимы. Мы должны как следует разобраться и быстро отреагировать. Необходимо вернуться в нужное русло.
Я не вижу, чтобы команда нервничала. К сожалению, в футболе бывают сложные моменты, черные полосы. Мы понимаем, что мы «Реал Мадрид» и должны всегда побеждать, оправданий нет.
Мы должны доминировать, сократить число моментов у своих ворот, лучше использовать собственные шансы... Но я не вижу, чтобы кто-то нервничал, давайте проанализируем. Думаю, мы преодолеем эту ситуацию.
Свист? «Бернабеу» всегда был требовательным стадионом, это помогает нам в сложные моменты, когда мы проигрываем, они гонят, подбадривают нас. Сегодня не вышло, я могу их понять, но болельщики всегда с нами», – отметил вратарь «Реала».
«Реал» проиграл 2 матча подряд впервые с сезона-2022/23
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