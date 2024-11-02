У Сафонова сухарь в «ПСЖ»! Энрике дает шанс, хотя Доннарумма здоров

Не подвел.

Матвей Сафонов сыграл на ноль за «ПСЖ» впервые в Лиге 1 – ноль против «Ланса». Помог выиграть 1:0.

И второй в Париже, ведь с «Жироной» при дебюте в Лиге чемпионов тоже не пропустил.

Как отыграл Сафонов: два сэйва с двух ударов

Сафонов попал в старт, причем Джанлуиджи Доннарумма здоров. Луис Энрике не говорил, почему дал шанс Матвею – не предупреждал, не анонсировал. Джиджи играл в прошлом туре с «Марселем», но там не впечатлил. Там защиту «ПСЖ» в целом почти не напрягали.

Сейчас россиянин сыграл надежно, хотя «Ланс» тоже не создал много моментов: лишь два удара в створ. На 59-й минуте соперник остался в меньшинстве, удалили защитника Абдукодира Хусанова. «Ланс» подсел и после ни разу не попал по воротам «ПСЖ».

Главный хайлайт Сафонова – сэйв на 21-й минуте, взял непростой удар Анасса Зарури. Итого:

● 2 сэйва;

● 50 касаний и 44 паса;

● 72% точности передач;

Пока Сафонов не играл: ходил на шоу, может не поехать на Бруней и Сирию

Матвей не выходил с 29 сентября: тот матч с «Ренном» провел неплохо, хоть и не всухую. Потом восстановился Доннарумма, и Луис Энрике вернулся к проверенному варианту – на пять матчей.

Среди них у Джанлуиджи была пара неудачных: даже L’Équipe писало о сомнениях Энрике. Но журналист Жан-Филип Леклер уточнял: «Луис недоволен Доннаруммой. Это правда. Но Сафонов тоже его не впечатляет, а ведь еще есть Арнау Тенас».

Матвей продолжает адаптацию, пока даже не увиделись во Франции с Александром Головиным: «Так и не удалось пообщаться. Жду лицом к лицу, когда у нас матч будет, – отмечал Александр для «Р-Спорта». – Думаю, у него реакция быстрее, чем у Доннаруммы. Это опытный вратарь. Есть шанс, а конкурировать сложно, конечно».

Во время международной паузы Сафонов принимал участие в шоу «Ты кто такой?», много шутил: «Как определяется крутой вратарь? Сколько алиментов в месяц платит». Пока слушание по делу о разделе имущества Матвея и его бывшей жены назначено на 29 ноября.

А еще отметил Хэллоуин.

В ноябре сборная России сыграет с Брунеем и Сирией. Сафонов попал в расширенный состав, но вот поедет ли – пока непонятно: «Общался с Матвеем на тему приезда в сборную, он сказал, что не знает, приедет ли на этот сбор. Может, какая-то ситуация в клубе, но мне об этом ничего неизвестно», – сказал отец Евгений Сафонов Sport 24.

Пока надо сконцентрироваться на «ПСЖ».

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press