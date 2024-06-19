Мартинелли об «Арсенале»: «АПЛ – самая сложная лига в мире, чемпионом стать сложно, придется подождать. Поборемся за все титулы в следующем сезоне – АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии»

Габриэл Мартинелли рассказал о том, чего не хватило «Арсеналу» для чемпионства.

Прошедший сезон «канониры» завершили на 2-м месте в АПЛ, уступив титул «Манчестер Сити» в концовке чемпионата.

– Два года «Арсенал» боролся за титул в АПЛ, как вы думаете, насколько изменилась команда за это время? Чего не хватало, чтобы стать чемпионами?

– Да, мы уже два года боремся за Премьер-лигу. Несомненно, у нас прошла очень большая эволюция. У нас очень молодая команда, с менталитетом победителя, все хотят побеждать и быть чемпионами.

Я думаю, мы должны продолжать делать то, что делали до сих пор. Нелегко стать чемпионом в АПЛ, тем более если перед тобой « » или « ». В Англии очень сложно побеждать, но все команды знают о нашем качестве.

Они знают, на что мы способны как команда и что мы можем стать чемпионами. В следующем году мы, конечно, будем сильнее и увереннее в себе, чтобы попытаться выиграть титул.

Сложно сказать, чего нам не хватило, чтобы стать чемпионами. Как я уже говорил, мы играли со многими командами высокого уровня. АПЛ – самая сложная и большая лига в мире. Играть против «Сити» и «Ливерпуля», а также многих других команд, нелегко.

Нужно минимизировать количество ошибок. У нас всегда сложные игры, и тот, кто допустит меньше ошибок, станет победителем. Думаю, в следующем сезоне мы выступим с большей уверенностью в своей команде, чтобы стать чемпионами.

– В последнем матче многие из вас плакали, как этот результат повлиял на вас после того, как вы были так близки к титулу?

– Команда расстроена. Наша команда очень близка, у нас настоящая семья в Лондоне. Мы хотели стать чемпионами, но из-за того, что произошло в этом году, и из-за того, что мы сделали в прошлом сезоне, придется подождать. Мы хотели победить.

Мы опустошены тем, что не выиграли титул, но мы воспринимаем то, что с нами произошло, как опыт. Это очень сложная лига, самая сложная лига в мире. Теперь мы должны сосредоточиться и работать как можно усерднее, чтобы победить в следующем году.

– Эта команда очень молода, и у нее еще есть шанс вырасти. Как вы думаете, сможете ли выиграть АПЛ в следующем году? А Лигу чемпионов?

– Да, конечно, мы можем. У нас очень молодая команда, с большим потенциалом. Несомненно, мы будем расти еще больше.

Мы собираемся бороться за все титулы, , Лигу чемпионов, ... Люди очень верят в нашу работу. Теперь мы должны сосредоточиться на завоевании титулов, – сказал вингер « ».