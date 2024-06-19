Курбан Бердыев: «Не видел мальчиков сильнее, чем дагестанцы. Куда ни поедешь – везде таланты, звезды!»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев детский футбол Динамо Махачкала Сергей Меликов Футбол

Курбан Бердыев высоко оценил уровень детского футбола в Дагестане.

«Я не видел мальчиков сильнее, чем дагестанцы. Я много лет в футболе. Куда бы я ни поехал [в Дагестане], везде таланты! Вот привезли мальчика 2010 года. Это звезда! Просто поехали в регион – мальчик просто играет.

«Откуда ты?» «Нигде не занимаюсь». Это звезда! Таких мальчиков много в Дагестане, они просто растут. А если учесть борцовский характер этих мальчиков, мы можем быть как борцы. И то, что Гаджиев сказал: «Наши деньги в детях» – это правильно!

Потому что мы можем продавать [этих игроков], но 5-7 лет надо ждать, работать организованно. И тогда поток наших мальчиков будет идти и идти.

И мы можем выходить на самоокупаемость клуба, потому что действительно много талантливых парней», – сказал Курбан Бердыев, занимающий пост советника президента махачкалинского «Динамо» на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

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26 комментариев
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Вот привезли мальчика 2010 года! Ну звезда же, нигде не играл, своих сверстников по 2010 году на голову выше! А при этом у него жена и двое детей и седая борода
+104
-8
+96
В Кизляре 5 звёзд, в Дербенте тоже 5 звёздочек.
+20
0
+20
Ответ STB
Вот привезли мальчика 2010 года! Ну звезда же, нигде не играл, своих сверстников по 2010 году на голову выше! А при этом у него жена и двое детей и седая борода
Казалось бы, что тут странного…
+20
-1
+19
И ни одного в сборной как минимум.
+19
-2
+17
> …они будущие звезды! только надо подождать 5-7 лет

Однажды, Ходжа неосторожно похвастался, что сможет научить своего осла говорить. Услышав об этом, султан повелел заплатить Ходже 1000 монет с условием, чтобы тот показал ему говорящего осла когда выполнит свое обещание, или голову с плеч. Жена Ходжи узнав о таком договоре начала плакать и убиваться:
– Зачем ты взял деньги султана?! Когда он увидит, что ты его обманул, он велит казнить тебя! Невозможно научить осла говорить!
– Успокойся жена, – ответил ей Насреддин, – теперь это наши деньги! Я потребовал на обучение осла 20 лет срока. За это время умрет либо ишак, либо Эмир, либо я
+14
-2
+12
Ответ одиНгоРоДоднакоманда
Я запутался . Он же ушел из Динамо Махачкала ? Какой он там советник ? Или он уже вернулся?
Он занимается академией клуба, бывает почти в каждом городе, следит за юношескими турнирами. Талант Бердыев сразу определит, ему на то нужно минимум времени. Всё-таки огромный опыт. На счёт талантов он прав, но вот условия оставляют желать лучшего в удаленных от столицы уголках
+13
-2
+11
...На встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым - это многое объясняет.
+10
-3
+7
Вот привезли мальчика 2010 года.
Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный!
Это звезда!
+5
0
+5
Я запутался . Он же ушел из Динамо Махачкала ? Какой он там советник ? Или он уже вернулся?
+4
-1
+3
Ответ Данил Колпиков
И ни одного в сборной как минимум.
От этого Россия и не чемпион мира
+2
0
+2
Ответ mitos
Они есть во всех регионах России. Нужны квалифициронные тренеры. Служил с парнем из Якутии. На региональном уровне он был до армии звездой. Было время играли с ним в части между ротами. Левой работал не хуже Месси... Мы гробим поколение за поколением.. Деньги есть, турниры есть... а уровень индивидуальной подготовки футболистов за тридцать лет не сильно изменился. В моем понимание если футболист не умеет бить по воротам, отдать хорошую передачу и не обладает дриблингом.. Должен искать себя в другой профессии.
Ты прям перечислил все "достоинства" нашей сборной :)
+1
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+1
давно не было нормальных футболистов с Дагестана, насколько я помню самый известный сейчас это Гамид Агаларов и вроде Шапи оттуда. Видимо, все мальчики в борьбу ушли в итоге.
+1
0
+1
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Он занимается академией клуба, бывает почти в каждом городе, следит за юношескими турнирами. Талант Бердыев сразу определит, ему на то нужно минимум времени. Всё-таки огромный опыт. На счёт талантов он прав, но вот условия оставляют желать лучшего в удаленных от столицы уголках
В дагестане 10 городов.
Дагестан это и есть удаленный от столицы уголок
+2
-1
+1
Они есть во всех регионах России. Нужны квалифициронные тренеры. Служил с парнем из Якутии. На региональном уровне он был до армии звездой. Было время играли с ним в части между ротами. Левой работал не хуже Месси... Мы гробим поколение за поколением..
Деньги есть, турниры есть... а уровень индивидуальной подготовки футболистов за тридцать лет не сильно изменился.
В моем понимание если футболист не умеет бить по воротам, отдать хорошую передачу и не обладает дриблингом.. Должен искать себя в другой профессии.
+2
-2
0
Ответ Матвей Суицидин
давно не было нормальных футболистов с Дагестана, насколько я помню самый известный сейчас это Гамид Агаларов и вроде Шапи оттуда. Видимо, все мальчики в борьбу ушли в итоге.
Тимур Сулейманов в Локо, а вообще да предпочтения больше единоборствам
0
0
0
Ответ граф Якунин
В дагестане 10 городов. Дагестан это и есть удаленный от столицы уголок
Так оно и есть
0
0
0
Ответ одиНгоРоДоднакоманда
Я запутался . Он же ушел из Динамо Махачкала ? Какой он там советник ? Или он уже вернулся?
Он молодежкой занимается.. Ушел с должности тренера, но какой-то работой он в клубе продолжает заниматься. Ездит по районам.. Смотрит молодежь..
0
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0
Ответ граф Якунин
В дагестане 10 городов. Дагестан это и есть удаленный от столицы уголок
В Дагестане своя столица есть
0
0
0
Эка татарина торкнуло...
+3
-3
0
Главное - чтобы в итоге дорастали до уровня сильнейшей лиги мира - РПЛ, а не терялись где-то по дороге.
+5
-5
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