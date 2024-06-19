Курбан Бердыев: «Не видел мальчиков сильнее, чем дагестанцы. Куда ни поедешь – везде таланты, звезды!»
Курбан Бердыев высоко оценил уровень детского футбола в Дагестане.
«Я не видел мальчиков сильнее, чем дагестанцы. Я много лет в футболе. Куда бы я ни поехал [в Дагестане], везде таланты! Вот привезли мальчика 2010 года. Это звезда! Просто поехали в регион – мальчик просто играет.
«Откуда ты?» «Нигде не занимаюсь». Это звезда! Таких мальчиков много в Дагестане, они просто растут. А если учесть борцовский характер этих мальчиков, мы можем быть как борцы. И то, что Гаджиев сказал: «Наши деньги в детях» – это правильно!
Потому что мы можем продавать [этих игроков], но 5-7 лет надо ждать, работать организованно. И тогда поток наших мальчиков будет идти и идти.
И мы можем выходить на самоокупаемость клуба, потому что действительно много талантливых парней», – сказал Курбан Бердыев, занимающий пост советника президента махачкалинского «Динамо» на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым.
Однажды, Ходжа неосторожно похвастался, что сможет научить своего осла говорить. Услышав об этом, султан повелел заплатить Ходже 1000 монет с условием, чтобы тот показал ему говорящего осла когда выполнит свое обещание, или голову с плеч. Жена Ходжи узнав о таком договоре начала плакать и убиваться:
– Зачем ты взял деньги султана?! Когда он увидит, что ты его обманул, он велит казнить тебя! Невозможно научить осла говорить!
– Успокойся жена, – ответил ей Насреддин, – теперь это наши деньги! Я потребовал на обучение осла 20 лет срока. За это время умрет либо ишак, либо Эмир, либо я
Он очень здорово бежит, он очень здорово все понимает, он техничный!
Это звезда!
Дагестан это и есть удаленный от столицы уголок
Деньги есть, турниры есть... а уровень индивидуальной подготовки футболистов за тридцать лет не сильно изменился.
В моем понимание если футболист не умеет бить по воротам, отдать хорошую передачу и не обладает дриблингом.. Должен искать себя в другой профессии.