Курбан Бердыев: «Не видел мальчиков сильнее, чем дагестанцы. Куда ни поедешь – везде таланты, звезды!»

Курбан Бердыев высоко оценил уровень детского футбола в Дагестане.

«Я не видел мальчиков сильнее, чем дагестанцы. Я много лет в футболе. Куда бы я ни поехал [в Дагестане], везде таланты! Вот привезли мальчика 2010 года. Это звезда! Просто поехали в регион – мальчик просто играет.

«Откуда ты?» «Нигде не занимаюсь». Это звезда! Таких мальчиков много в Дагестане, они просто растут. А если учесть борцовский характер этих мальчиков, мы можем быть как борцы. И то, что сказал: «Наши деньги в детях» – это правильно!

Потому что мы можем продавать [этих игроков], но 5-7 лет надо ждать, работать организованно. И тогда поток наших мальчиков будет идти и идти.

И мы можем выходить на самоокупаемость клуба, потому что действительно много талантливых парней», – сказал , занимающий пост советника президента махачкалинского « » на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым.