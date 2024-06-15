Фернандо Льоренте о 16-летнем Ямале: «Даже Месси был не на таком уровне в этом возрасте. Ламин делает уникальные вещи»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Фернандо Льоренте Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Ламин Ямаль Футбол

Фернандо Льоренте считает, что Ламин Ямаль лучше Лионеля Месси в том же возрасте.

«Даже Лионель Месси был не на таком уровне в этом возрасте.

Ямаль делает уникальные вещи, его нельзя ни с кем сравнивать», – сказал бывший нападающий «Атлетика» в интервью Sky Sport Italia.

Вингеру «Барселоны» 16 лет. В этом сезоне он забил 5 голов в 37 играх в Ла Лиге.

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37 комментариев
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У Шмуллера пожарище
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На Карвахаля отличную голевую передачу выложил, молодец.
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Ламин Ямал самый молодой автор ассиста на Евро)
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Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Провалил,провалил. Даже спорить не буду.
+14
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Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Ля чувак,ему 16 лет!Ты что делал в 16?
Просил у родителей полтинник на лимонад?
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Ну может и хорошо, что Месси так активно в 16 не играл и постепенно вводился в состав? Главное Ямалю не сломаться, его организм все еще растет по сути
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Надеюсь, что ранняя слава ему не вскружит голову и он станет вторым Месси
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Ответ Edwin_Hubble
Щас на Ферно, да и на меня, накинутся фанбои, но Месси реально в 16 лет не играл в основе Барсы и Аргентины.
Все это будет уместно позже, когда мы увидим результат.
А пока лишь авансы.
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Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Что он сделал....хм....
Отдал шикарную передачу на третий гол. Зацепился за мяч и раздергав защитников в моменте со вторым голом , отдав предголевую , транзитом через Педри .
И все это за 45 минут первого матча для парнишки ,на таком крупном форуме сборных, как Евро.

Типичный неадекватный Шуллер
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Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
как же у тебя горит от того, что 16-летний парень играет в основе барсы и испании и делает шикарный ассист на евро
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Игарет ужасно, с Месси сравнивать просто смешно, учитывая что мамаль через пару лет будет в условном борнмуте
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Ответ Edwin_Hubble
Щас на Ферно, да и на меня, накинутся фанбои, но Месси реально в 16 лет не играл в основе Барсы и Аргентины.
А ещё Фати играл в основе Барсы раньше Месси, где он сейчас?
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Ответ Isshin88
Фернандо Льоренте защитник? Поправьте, пожалуйста. Он был нападающим.
Да, спасибо, заглючило меня.
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Не знал , что Льоренте защитником был( Молодцы, отредактировали)
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Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Оставьте Вы !
Вполне себе, как любой взрослый игрок Сборной Испании отыграл - точно не хуже ))
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Ламин крутой, главное не сглазить.
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Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
У тебя новый кумир появился, после Гави:))
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
В каком? В 16 лет Месси ещё не дебютировал за Барсу
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Ответ Den-is
Надеюсь, что ранняя слава ему не вскружит голову и он станет вторым Месси
Почему вторым может он будет первым
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Ответ ЭкспертДиванный
Ля чувак,ему 16 лет!Ты что делал в 16? Просил у родителей полтинник на лимонад?
Не урыл и не закопал, а просто унизил)
Коммент дня, друг )
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Щас на Ферно, да и на меня, накинутся фанбои, но Месси реально в 16 лет не играл в основе Барсы и Аргентины.
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С каких пор Льоренте стал защитником?
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Комментарий удален модератором
Ждем теперь гола Ямаля, что бы наш друг шмалерок еще сильнее радовался:))
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Ну, держись 😹
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Льоренте защитник??? ))
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Единоличник который возомнил себя Месси ,хотя он ни разу не Месси.
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Пожалуйста весь список, в чем Ламин лучше Месси, Роналду и таких же ноунеймов.
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Не знаю никакого Ямаля. В его возрасте наша родная Камила Валиева уже давно победила на Олимпиаде и заслуженно стала Олимпийской чемпионкой.
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Комментарий удален модератором
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