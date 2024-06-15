Фернандо Льоренте о 16-летнем Ямале: «Даже Месси был не на таком уровне в этом возрасте. Ламин делает уникальные вещи»
Фернандо Льоренте считает, что Ламин Ямаль лучше Лионеля Месси в том же возрасте.
«Даже Лионель Месси был не на таком уровне в этом возрасте.
Ямаль делает уникальные вещи, его нельзя ни с кем сравнивать», – сказал бывший нападающий «Атлетика» в интервью Sky Sport Italia.
Вингеру «Барселоны» 16 лет. В этом сезоне он забил 5 голов в 37 играх в Ла Лиге.
Просил у родителей полтинник на лимонад?
А пока лишь авансы.
Отдал шикарную передачу на третий гол. Зацепился за мяч и раздергав защитников в моменте со вторым голом , отдав предголевую , транзитом через Педри .
И все это за 45 минут первого матча для парнишки ,на таком крупном форуме сборных, как Евро.
Типичный неадекватный Шуллер
Вполне себе, как любой взрослый игрок Сборной Испании отыграл - точно не хуже ))
Коммент дня, друг )