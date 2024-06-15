Фернандо Льоренте о 16-летнем Ямале: «Даже Месси был не на таком уровне в этом возрасте. Ламин делает уникальные вещи»

Фернандо Льоренте считает, что Ламин Ямаль лучше Лионеля Месси в том же возрасте.

«Даже Лионель Месси был не на таком уровне в этом возрасте.

делает уникальные вещи, его нельзя ни с кем сравнивать», – сказал бывший нападающий «Атлетика» в интервью Sky Sport Italia.

Вингеру «Барселоны» 16 лет. В этом сезоне он забил 5 голов в 37 играх в .