Малафеев о вариантах для Дзюбы в 2018-м: «Греция, Турция. Из топ-5 интереса не было»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» высказался о взаимоотношениях с форвардом сине-бело-голубых .

– Дзюба жестко прошелся по вам в интервью. Теперь хочется послушать вашу версию.

– Давайте обсудим последовательность высказываний Дзюбы. Он говорит, будто я принял решение, чтобы его в «Зените» не было. Абсурд! Я только-только приступил к работе в клубе – и что, первым делом побежал к главному тренеру или президенту с предложением убрать Дзюбу?

– Едва ли.

– Ни я, ни другие руководители не виноваты, что он не нашел общего языка с Манчини. Вот Семак подобрал к Дзюбе ключик – и тот хорошо играет, забивает, отдает. С итальянцем контакта не получилось. И мне сказали: «Раз Манчини он не нужен, ищи ему команду».

– Отыскали?

– Да, за границей. С точки зрения игровой практики варианты были неплохие, но Дзюба их сразу отмел.

– Что за варианты?

– Греция, Турция... Из топ-5 интереса к нему не было. Там мало кто хочет брать футболиста в аренду на четыре месяца. Разве что с правом выкупа – но цена будет явно занижена. «Зенит» это не устраивало. В РПЛ усиливать конкурентов мы не собирались, а остальные клубы зарплату Дзюбы потянуть не могли. В конце концов уехал в тульский «Арсенал».

– Вас потом попрекнул – дескать, в беседе с ним несколько раз произнесли: «Мы не можем тебя отпустить». Речь шла об «Арсенале»?

– Да не говорил я этого! Я же не хозяин клуба, чтобы такими словами разбрасываться. Наоборот, в мою задачу входило побыстрее трудоустроить игрока, именно я вел переговоры с «Арсеналом». Они затянулись, потому что нужно было учитывать интересы и футболиста, и двух клубов. Дальше Дзюба заявил: «У нас произошел резкий разговор, конфликт...»

– Тоже не было?

– Конечно, нет! Какой конфликт? Откуда вообще это взял? Да мы говорили-то по телефону раза три. Я рассказывал, какие есть варианты, обсуждали организационные нюансы. В остальном общение шло через его представителя. Пусть Дзюба воспроизведет наш диалог, люди прочитают и оценят – омерзительно это было или нет, – заявил Малафеев.

Малафеев ушел из «Зенита» и тоже дал огромное интервью: прибил Дзюбу и агента Ахметова, объяснил миграцию игроков в «Сочи»