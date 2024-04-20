Семшов о будущем: «У меня нет предложений даже из Медиалиги. Буду счастлив работать в ФНЛ или Второй лиге, для команд РПЛ я не готов»

Игорь Семшов допускает возможность завершения тренерской карьеры.

– Были ли у вас предложения о работе после « »?

– Ни одного предложения. Даже из Медиалиги. Может, моя тренерская карьера вообще закончится, потому что тренер должен постоянно работать.

– Вы боитесь, что карьера тренера прекратится?

– Нет. Если работать – значит, работать постоянно. А работать два месяца или полгода, а потом год сидеть дома – это мучение. Лучше другими проектами заниматься – на ТВ или где-то еще.

– Тренировать детей вы готовы?

– Можно. Особенно учитывая, что у нас большие проблемы с технической оснащенностью игроков. Сам это вижу, работая в разных клубах. Где-то в академиях используют голландскую систему, где-то испанскую. Но потом в командах Второй лиги после таких систем мяч человек остановить толком не может...

Также если будет предложение из Второй лиги или ФНЛ, буду счастлив. А для команд Премьер-лиги на данный момент я не готов, – сказал бывший игрок «Динамо» .

46-летний специалист ранее работал в качестве ассистента главного тренера в тульском « » и возглавлял «Химик-Арсенал» и «Чайку» из Песчанокопского во Второй лиге.