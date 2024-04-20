Семшов о будущем: «У меня нет предложений даже из Медиалиги. Буду счастлив работать в ФНЛ или Второй лиге, для команд РПЛ я не готов»
Игорь Семшов допускает возможность завершения тренерской карьеры.
– Были ли у вас предложения о работе после «Чайки»?
– Ни одного предложения. Даже из Медиалиги. Может, моя тренерская карьера вообще закончится, потому что тренер должен постоянно работать.
– Вы боитесь, что карьера тренера прекратится?
– Нет. Если работать – значит, работать постоянно. А работать два месяца или полгода, а потом год сидеть дома – это мучение. Лучше другими проектами заниматься – на ТВ или где-то еще.
– Тренировать детей вы готовы?
– Можно. Особенно учитывая, что у нас большие проблемы с технической оснащенностью игроков. Сам это вижу, работая в разных клубах. Где-то в академиях используют голландскую систему, где-то испанскую. Но потом в командах Второй лиги после таких систем мяч человек остановить толком не может...
Также если будет предложение из Второй лиги или ФНЛ, буду счастлив. А для команд Премьер-лиги на данный момент я не готов, – сказал бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов.
46-летний специалист ранее работал в качестве ассистента главного тренера в тульском «Арсенале» и возглавлял «Химик-Арсенал» и «Чайку» из Песчанокопского во Второй лиге.
Таланта большого точно нет. Заниматься начал полтора года назад всего, в довольно взрослом, для старта, возрасте, 11 лет ему было почти. Реально не умел ни принимать, ни бить, ни чеканить.
Сейчас без проблем чеканит под 200, мостовому конкуренцию составит 😁
И обыгрывает, и пасует, один из лучших игроков команды своей (команды конечно это не ведущая, не уровня академий клубов, далеко, но тем не менее).
То есть суть в том, что это всё это развить можно, при должной работе. Я не говорю что больше, чем если бы талант был, но и талантом без работы тоже не далеко уехать.