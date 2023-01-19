Украинского экс-футболиста Шевченко могут пожизненно отстранить за работу с клубом «Фрегат», созданным новыми властями Херсона

Бывшего украинского футболиста Сергея Шевченко могут пожизненно отстранить от футбола.

Как сообщает Sport Arena, летом Шевченко стал тренером команды «Фрегат», созданной в Херсоне на базе местного « ». За работу с командой, созданной новыми властями Херсонской области, на его могут пожизненно отстранить от футбола.

Шевченко также работал в «Таврии» в период с 2016 по 2020 год. После событий 2014 года эта команда была возрождена на территории Херсонской области.