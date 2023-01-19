Украинского экс-футболиста Шевченко могут пожизненно отстранить за работу с клубом «Фрегат», созданным новыми властями Херсона
Бывшего украинского футболиста Сергея Шевченко могут пожизненно отстранить от футбола.
Как сообщает Sport Arena, летом Шевченко стал тренером команды «Фрегат», созданной в Херсоне на базе местного «Кристалла». За работу с командой, созданной новыми властями Херсонской области, на Украине его могут пожизненно отстранить от футбола.
Шевченко также работал в «Таврии» в период с 2016 по 2020 год. После событий 2014 года эта команда была возрождена на территории Херсонской области.
Украинского экс-футболиста Шевченко могут пожизненно отстранить за работу с клубом «Фрегат», созданным оккупационной администрацией Херсона
в посте речь скорее об этом Сергее Шевченко, который Сергей Васильевич
http://tavriya.com.ua/coaches/shevchenko.php
а забивал тогда вот этот Сергей Шевченко, который Яковлевич
http://tavriya-history.ru/player.php?id=110
Головой замкнул подачу с углового, сделав Таврию чемпионом в матче с Динамо Киев.