Украинского экс-футболиста Шевченко могут пожизненно отстранить за работу с клубом «Фрегат», созданным новыми властями Херсона

Теги Чемпионат Украины по футболу вторая лига Украина Сергей Шевченко Кристалл Херсон Политика Футбол

Бывшего украинского футболиста Сергея Шевченко могут пожизненно отстранить от футбола.

Как сообщает Sport Arena, летом Шевченко стал тренером команды «Фрегат», созданной в Херсоне на базе местного «Кристалла». За работу с командой, созданной новыми властями Херсонской области, на Украине его могут пожизненно отстранить от футбола.

Шевченко также работал в «Таврии» в период с 2016 по 2020 год. После событий 2014 года эта команда была возрождена на территории Херсонской области.

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30 комментариев

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And-Rover
Ответ Mikas7
Что будет с такими скоро в Крыму мне интересно?и когда посадят всех с чвк Вагнера?в России ж запрещено частная военная армия ?верю что есть законы хоть где то в России при Путине
Не поможет Украине уже ничего. Забудь.
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And we're heading for a shootout!
Я починил заголовок:
Украинского экс-футболиста Шевченко могут пожизненно отстранить за работу с клубом «Фрегат», созданным оккупационной администрацией Херсона
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KMR
Ответ Камбоджа Иванов
Почему в одной? Полицейский в Британии получил 20 недель тюрьмы за мемы про Джорджа Флойда. Уже две.
А ссыль где?
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Ковид 07.10.52
А сейчас он работает в Херсоне в клубе со старым названием...потом опять в Фрегате...прямо . как в к/ф Трембита...то одна власть, то другая...несчастные люди в херсовщине...попали в место вовкобитвы...
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Vladimir Chumachenko
Ответ Джон Хартсон
кстати, автор чемпионского гола Таврии Симферополь в первом чемпионате независимой Украины. Головой замкнул подачу с углового, сделав Таврию чемпионом в матче с Динамо Киев.
Это не он
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Hong Kil
До конца Украины не так много осталось, так что вряд ли это повлияет на возможность его работы в футболе.
+1
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Mikas7
Ответ Дмитрий Чидакин
В Крыму? Это где на днях Сбербанк начал работать?
Все верно
0
-1
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Mikas7
Ответ Олег Устименко
В Крыму ничего нового не будет, забудь, таким как ты точно не о Крыме сейчас думать нужно😏
Почему ?а о чем думать?явно не про Таганрог если понял о чём я
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Олег Устименко
Ответ Mikas7
Что будет с такими скоро в Крыму мне интересно?и когда посадят всех с чвк Вагнера?в России ж запрещено частная военная армия ?верю что есть законы хоть где то в России при Путине
В Крыму ничего нового не будет, забудь, таким как ты точно не о Крыме сейчас думать нужно😏
+1
-1
0
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Джон Хартсон
Ответ Michael Rebel
Это не тот Шевченко
ой, а вы правы кажется.
в посте речь скорее об этом Сергее Шевченко, который Сергей Васильевич
http://tavriya.com.ua/coaches/shevchenko.php
а забивал тогда вот этот Сергей Шевченко, который Яковлевич
http://tavriya-history.ru/player.php?id=110
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+11
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Дмитрий Чидакин
Ответ Mikas7
Что будет с такими скоро в Крыму мне интересно?и когда посадят всех с чвк Вагнера?в России ж запрещено частная военная армия ?верю что есть законы хоть где то в России при Путине
В Крыму? Это где на днях Сбербанк начал работать?
+3
-2
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vrazrez
Гомновость
+3
-1
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Michael Rebel
Ответ Джон Хартсон
кстати, автор чемпионского гола Таврии Симферополь в первом чемпионате независимой Украины. Головой замкнул подачу с углового, сделав Таврию чемпионом в матче с Динамо Киев.
Это не тот Шевченко
+8
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Тюменец
Как бы не запил с горя
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Jaxongir Shodiev
Спортс ру - самые топовые заголовки
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Камбоджа Иванов
Ответ KMR
Пожизненно отстранить!!! Ух ты ж горе! Тут в одной стране за лайки и перепосты сажают,но это другое
Почему в одной? Полицейский в Британии получил 20 недель тюрьмы за мемы про Джорджа Флойда. Уже две.
+15
-1
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Afinogenov
Ответ Джон Хартсон
кстати, автор чемпионского гола Таврии Симферополь в первом чемпионате независимой Украины. Головой замкнул подачу с углового, сделав Таврию чемпионом в матче с Динамо Киев.
Вот это интересная информация. Вот такие комментарии должны быть в топе, а не политота!
+54
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Артем Коваленко
Хитрый ход с заголовком, Спортс.ру. но нас так просто не проведешь!
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Sevuska
Пожизненно отстранить от футбола на Украине это временно и не смертельно.
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-6
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evil
Украинского экс-футболиста - это лишнее в заголовке, считаю
0
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Mikas7
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S1rAlex
Шевченко курильщика
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Джон Хартсон
кстати, автор чемпионского гола Таврии Симферополь в первом чемпионате независимой Украины.
Головой замкнул подачу с углового, сделав Таврию чемпионом в матче с Динамо Киев.
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disco stew
Нормально забайтили
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KMR
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