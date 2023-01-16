Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ «Интера». Федерация футбола Азербайджана пожалуется в УЕФА

В Азербайджане возмущены поведением полузащитника «Интера» .

Экс-игрок сборной Армении поучаствовал в сюжете на клубном телевидении « », где игроки рассказывали о себе. В ходе него Мхитарян показал изображение с очертаниями карты Армении – на нем был изображен и Нагорный Карабах.

футбольных федераций Азербайджана (AFFA) намерена жаловаться в и Итальянскую федерацию футбола. Азербайджанский клуб «Карабах» тоже выразил недовольство в связи с действиями Мхитаряна.

Скриншот: azadmedia.az

Нагорный Карабах – самопровозглашенная республика, расположенная между Азербайджаном и Арменией. Международное сообщество признает этот регион частью Азербайджана, хотя живут там преимущественно армяне.