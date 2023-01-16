Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ «Интера». Федерация футбола Азербайджана пожалуется в УЕФА

Теги Интер серия А Италия УЕФА сборная Армении по футболу сборная Азербайджана по футболу высшая лига Азербайджан Карабах Генрих Мхитарян Ассоциация футбольных федераций Азербайджана Политика Футбол

В Азербайджане возмущены поведением полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна.

Экс-игрок сборной Армении поучаствовал в сюжете на клубном телевидении «Интера», где игроки рассказывали о себе. В ходе него Мхитарян показал изображение с очертаниями карты Армении – на нем был изображен и Нагорный Карабах.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) намерена жаловаться в УЕФА и Итальянскую федерацию футбола. Азербайджанский клуб «Карабах» тоже выразил недовольство в связи с действиями Мхитаряна.

Скриншот: azadmedia.az

Нагорный Карабах – самопровозглашенная республика, расположенная между Азербайджаном и Арменией. Международное сообщество признает этот регион частью Азербайджана, хотя живут там преимущественно армяне.

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53 комментария

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banchik1
Ответ stewiegriffin2
Помоему он нарисовал х..й
Почему тебе видятся уи там, где их нет?
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Under
Ответ Spartakus1984
Береби больше 150% стран+ обитатели луны
Не ну если найдёте факты признания на Луне, то приносите, я такого не писал.
Понимаю, что правда грустная для вас, но какая есть.
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Заяцволк
Ответ Кенигсбергер
для начала можешь нарисовать карту россии с Херсоном бгг =)
А, да там пока что непонятно, чё я сам буду как этот Мхитарян что ли ? ) Понаблюдаем пока что, зачем же чернила тратить ? )
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Кузя Гитарист
Ответ banchik1
А где тогда армяне? Во Франции и Лос-Анджелесе?
Ахперы там , где их жопы в тепле
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Lucky Z
Ответ сервисник
Смотря откуда и под каким углом смотреть, с одной стороны, да, провакатор, с другой патриот)
Был бы патриотом, делал бы всё для развития своей страны, а не подстрекал бы её на оккупацию суверенной территории другого государства. К чему это привело, думаю последние 30 лет наглядно показали.
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TheItalian204
Бомбит потому что потерял виллу в Шуше
+2
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InterFan
Черный день в истории моего боления за Интер...день подписания этого нос_атого недоразумения
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Кенигсбергер
Ответ Заяцволк
Это как в том фильмаке. "У тебя есть ключ ? " - "Лучше, у меня есть рисунок ключа !" )) Чё все цепляются к каким-то каракулям, как дети малые ? Я тоже могу сделать 500 таких рисунков, но разве от этого Кабарах станет частью Армении ? Да что там, я даже могу одеть майку Украины с контурами Крыма в их составе, могу даже ходить закутанным в украинский флаг, но разве от всего этого Крым и Харьков станут частью Украины ? А хотите, я нарисую, что сейчас лето ? Могу даже миллиард долларов нарисовать, но толку ? Как-то жалко это всё выглядит, реальность намного сильнее каких-то каракуль )
для начала можешь нарисовать карту россии с Херсоном бгг =)
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stewiegriffin2
Помоему он нарисовал х..й
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Ростовский
Ответ Висита Эльмурзаев
Это он зря, сейчас у России больше забот, чем защита армян, лучше не провоцировать Азербайджан.
Армению тоже присоединим к России, после 2/3 Украины .
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Александр Кузичкин
съезд политологов спортс.ру)))
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Spartakus1984
Ответ Under
Что они могут устроить? Мудрик покажет карту, которую признаёт 98% стран? Так полыхнёт только в одной стране от этого, не больше.
Береби больше 150% стран+ обитатели луны
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Александр Мельников
Приору бы нарисовал и проблем бы не было)
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Заяцволк
Это как в том фильмаке. "У тебя есть ключ ? " - "Лучше, у меня есть рисунок ключа !" )) Чё все цепляются к каким-то каракулям, как дети малые ? Я тоже могу сделать 500 таких рисунков, но разве от этого Кабарах станет частью Армении ? Да что там, я даже могу одеть майку Украины с контурами Крыма в их составе, могу даже ходить закутанным в украинский флаг, но разве от всего этого Крым и Харьков станут частью Украины ? А хотите, я нарисую, что сейчас лето ? Могу даже миллиард долларов нарисовать, но толку ? Как-то жалко это всё выглядит, реальность намного сильнее каких-то каракуль )
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d_kdc
Карабах то понятно. Но почему озеро Севан у него на месте Еревана почти что?
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KULINAROV FAZIL Кулинаров Фазиль
в Футболе есть ограничения нельзя делать все что хочешь!
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Stivi M.D.
Ответ Висита Эльмурзаев
Это он зря, сейчас у России больше забот, чем защита армян, лучше не провоцировать Азербайджан.
Россия и так там уже в роли мебели, ни на что не влияет
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Araminho
Карту показывать нельзя, а целый месяц заблокировать единственную дорогу 120.000 людей во внешний мир и терроризировать их голодом - можно. Куда катится мир?
0
-2
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Адекватник
Там жили и те и другие. И те и другие воспринимают эту территорию как свою. Невозможно там ничего сделать, кроме как поддерживать относительный мир и порядок. Азербайджан в военном и экономическом отношении мощнее Армении. Поэтому Армении следовало максимально аккуратно выстраивать отношения со своими союзниками. Вместо этого они майданят и избирают Пашиняна. Очень умно, чоужтам говорить...
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Кеды и бутса
Так он там и Арарат включил в границы Армении, похоже
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cmorblr
Ответ Under
Что они могут устроить? Мудрик покажет карту, которую признаёт 98% стран? Так полыхнёт только в одной стране от этого, не больше.
И какой толк от этого признания? Он равен этим же 2% которые признают.
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Филонов Алекс
Да поэтому армяне за штаты жгут наши флаги России, пускай азеры все отберут двуличный народец эти армяне
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Tybalt
Ответ Pigmalion
>в Баку с юмором воспринимают такие провокации. А жаловаться в УЕФА зачем?
надо, чтобы такие провокации не имели место.
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Pigmalion
Ответ Tybalt
ничего не будет) в Баку с юмором воспринимают такие провокации. Это не касается армянского народа. В каждой нации найдутся отрицательные и позитивные персонажи. Вчера умер Вахтанг Кикабидзе и он был достойным сыном своего народа, как и Армен Джигарханян.
>в Баку с юмором воспринимают такие провокации.
А жаловаться в УЕФА зачем?
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Kanonir152
Это человечек с большой головой и рюкзак у его ног.
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