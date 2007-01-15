«МЮ» отменил сбор в Катаре по соображениям безопасности после убийства иранского генерала

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб отказался от идеи проведения февральского тренировочного сбора в Катаре.

Английский клуб планировал провести сбор в спортивном комплексе Aspire Academy в Дохе после игры с «Вулверхэмптоном» 1 февраля, так как следующий матч с должен состояться только через 16 дней.

Однако в связи с опасениями по поводу обеспечения безопасности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими дронами рядом с международным аэропортом Багдада «МЮ» пересмотрел свои планы.

«Есть вещи, которые волнуют меня больше, чем футбол. Мы думали о сборе на Ближнем Востоке, но теперь это точно отменяется.

Я дам игрокам несколько дней отпуска. Не знаю, куда они поедут, но точно останутся в Европе», – сказал Сульшер.

Сборная США не поехала в Катар после убийства иранского генерала. Ближний Восток сейчас небезопасен для американцев