«Барселона» может попытаться арендовать ван де Бека зимой с правом выкупа

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«Барселона» по-прежнему интересуется полузащитником Донни ван де Беком, который недавно сменил агента из-за желания уйти из «Манчестер Юнайтед».

По данным Diario Sport, в январе каталонский клуб может попытаться арендовать 24-летнего нидерландца с опцией выкупа.

Поспособствовать переходу может то, что новым агентом ван де Бека стал Али Дурсун, который также ведет дела его соотечественника хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

Ранее стало известно, что ван де Бек также интересен «Эвертону» и «Вулверхэмптону».

В этом сезоне хавбек поучаствовал лишь в 3 матчах «МЮ» и не отличился результативными действиями.

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