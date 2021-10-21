Журналист Чеккарини: «Фиорентина» выставит Кокорина на продажу зимой. Его приключение подошло к концу»

Журналист TuttoMercatoWeb Никколо Чеккарини сообщил, что «Фиорентина» зимой попробует продать форварда .

«Фиорентина» в январе вернется на трансферный рынок. Очевидно, что нужны новые люди для усиления состава и подготовки к уходу Влаховича. В приоритете центрфорвард, и он обязательно придет в команду.

«Фиорентине» нужны два новых игрока атаки, и, возможно, еще один центральный нападающий. Хотя бы потому, что зимой Кокорина выставят на продажу. Приключение русского в «Фиорентине» подошло к концу.

На практике он почти никогда не играл, и сегодня «Фиорентина» не может позволить себе не иметь альтернативы Влаховичу, с кем, вероятнее всего, попрощается в июне, а не в середине сезона», – заявил Чеккарини.