Уткин – Журавелю про удаление Глушенкова: «Ты гвоздишь честного парня. Попса, Тимур. Отзови собак, ты неправ»

Журналист Василий Уткин ответил Тимуру Журавелю на реплику об удалении полузащитника «Химок» в матче 29-го тура со «Спартаком» (1:2).

Футболист выступает за подмосковный клуб на правах аренды. Права на него принадлежат москвичам.

Журавель назвал фол предумышленным, а его причиной – желание Глушенкова сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Так нельзя говорить о человеке. Нельзя с уверенностью, категорично судить о том, что было движущим мотивом. Неявным и невысказанным.

Если рассуждать таким образом, страшно подумать, куда, например, приведут досужие – да, любые! – рассуждения о мотивах комментаторов и журналистов .

Глушенкова, во-первых, могли не ставить на этот матч. Во-вторых, он ушел с поля при счете в пользу «Химок». И счет изменился в пользу сами знаете когда.

Это поиск крайнего, и поиск простого объяснения сложного процесса. Я считаю это постыдным. Эти объяснения крайне недостаточны для того, чтобы считать мотивы найденными. Это вопиющее нарушение правила презумпции невиновности.

Так нельзя без весомых оснований поступать с молодым парнем. И на «Плюсе» в таких случаях всегда вставали на сторону молодых парней.

Тимур, ты сейчас гвоздишь честного парня. Попса, Тимур. Отзови собак, ты неправ», – написал Уткин в телеграм-канале.

Журавель об удалении Глушенкова: «Предумышленный фол, иначе не назовешь. Он просто очень хочет играть в ЛЧ, вот и все»