Кокорин о Соболеве: «Он еще маленький. Поиграет здесь лет 5 — попробует себя в Европе»

Нападающий Александр Кокорин, перешедший из в «Фиорентину», высказался о перспективах форварда красно-белых .

- Соболева не жалко одного оставлять? Как он теперь без присмотра?

- Он еще маленький (улыбается), у него есть время. Он тоже до этого говорил, что хотел бы все попробовать.

У него есть время здесь поиграть лет пять еще, вырасти как футболист, закрепиться. И спокойно, если будут хорошие варианты, попробовать себя там [в Европе], — сказал Кокорин.

«Фиорентина» – шанс всей жизни для Кокорина. Я даже не могу поверить, что это случилось