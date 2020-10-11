Станислав Черчесов: «Давайте уберем слова «проблема» и «усталость». Мы так не продвинемся»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление команды в октябрьских матчах.

– Октябрь – очень тяжелый месяц: без побед для сборной, без побед для всех наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Есть какая-то одна причина? Кто-то говорит, что игроки вернулись в клубы уставшими. Есть мнение, что и в сборную они приехали не в лучшем физическом состоянии. В чем дело?

– Есть конкретный сбор и конкретные игры, что касается нас, и к этим играм надо готовиться. Соперник тоже готовится. Вы опять начали с того, что кто-то устал, кто-то еще что-то.

Я уже вашему коллеге говорил на сборах: «Если вы хотите, чтобы мы были уставшими – мы и будем уставшими». Я бы не стал зацикливаться на этом слове, потому что это слово у нас в сборной вообще ни разу не поднималось. Есть конкретная игра, к ней надо готовиться. Кто готов, тот и выходит.

Другое дело, что не только у нас, но и у других сборных такая же ситуация была. Первый раз три игры. Сейчас этот опыт мы прорабатываем, как готовиться к следующим играм. Я не вижу параллели в том, что мы сыграли вничью и клубы ничеечки сыграли. Всему свое время. Они стартовали, мы играли с командами, с Турцией, которая набрала ход. Турция месяц назад и Турция, которая играла с нами, – это две разных команды. Вы-то не видите, а мы как бы за ними постоянно наблюдаем. Мы изначально знали, что они намного сильнее.

Параллелей [между сборной и клубами] я бы не проводил, ну и слово «устали» давайте, пожалуйста, из нашего лексикона... Это еще одно слово... Где-то я в словарь добавлял слова, а теперь давайте...

– Уберем?

– Из словаря Даля уберем слова «проблема» и «усталость». Потому что ну мы так дальше не пройдем, не продвинемся. Мы сами себя в какие-то рамки загоняем, – сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

Вот 24 слова, которые не нравятся Черчесову. Почему он их запретил?