Куман хотел видеть Лукаку в «Барсе». Клуб не смог подписать его из-за кризиса (Esport3)

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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку был трансферной целью главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана, сообщает каталонский телеканал Esport3.

По информации источника, бельгиец был приоритетным вариантом усиления атаки для 57-летнего специалиста, однако из-за тяжелой экономической ситуации «Барселона» не сумела подписать форварда.

Куман видел в 27-летнем футболисте замену нападающему Луису Суаресу, который близок к уходу из «Барсы».

Тренер работал с Лукаку в «Эвертоне» с 2016 по 2017 год. Тогда бельгиец забил 25 голов в 37 матчах.

В сезоне-2019/20 форвард провел 36 матчей в Серии А и забил 23 мяча.

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