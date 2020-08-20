Куман хотел видеть Лукаку в «Барсе». Клуб не смог подписать его из-за кризиса (Esport3)

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку был трансферной целью главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана, сообщает каталонский телеканал Esport3.
По информации источника, бельгиец был приоритетным вариантом усиления атаки для 57-летнего специалиста, однако из-за тяжелой экономической ситуации «Барселона» не сумела подписать форварда.
Куман видел в 27-летнем футболисте замену нападающему Луису Суаресу, который близок к уходу из «Барсы».
Тренер работал с Лукаку в «Эвертоне» с 2016 по 2017 год. Тогда бельгиец забил 25 голов в 37 матчах.
В сезоне-2019/20 форвард провел 36 матчей в Серии А и забил 23 мяча.