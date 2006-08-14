Василий Конов: «Матч ТВ» рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения «Порту» договора»

Журналист Василий Конов рассказал, что «Матч ТВ» может подать в суд на «Порту» из-за срыва трансляции матча Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«По моим данным, «Матч ТВ» (внутри холдинга) консультируется с юристами и рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения «Порту» договора.

Это было бы правильно. Ситуация крайне странная, если не сказать дикая, разве что мы не в курсе всех нюансов, но пока дело выгладит выигранным и плохо пахнущим с португальской стороны.

Одно наказание они вчера понесли (думаю, потери финансовые от 20 млн евро и выше), но еще одно лишним не будет», – написал Конов в своем телеграм-канале.

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