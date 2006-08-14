Реклама 18+
Реклама 18+

Василий Конов: «Матч ТВ» рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения «Порту» договора»

Теги Порту Лига чемпионов телевидение происшествия Краснодар Василий Конов Матч ТВ деньги Футбол

Журналист Василий Конов рассказал, что «Матч ТВ» может подать в суд на «Порту» из-за срыва трансляции матча Лиги чемпионов с «Краснодаром».

«По моим данным, «Матч ТВ» (внутри холдинга) консультируется с юристами и рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения «Порту» договора.

Это было бы правильно. Ситуация крайне странная, если не сказать дикая, разве что мы не в курсе всех нюансов, но пока дело выгладит выигранным и плохо пахнущим с португальской стороны.

Одно наказание они вчера понесли (думаю, потери финансовые от 20 млн евро и выше), но еще одно лишним не будет», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Что случилось с показом «Краснодара» на «Матч ТВ»? Канал говорит, что виноват «Порту»

Разбор Sports.ru: почему «Порту» продавал права на матч ЛЧ и как он лишился 44 млн евро

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться