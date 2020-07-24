«Юве» не ведет переговоры с Жиру. Суарес остается приоритетным вариантом

Форвард Оливье Жиру не перейдет в , сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны не ведут переговоры.

Отмечается, что основным вариантом для туринцев остается подписание нападающего «Барселоны» . Форвард «Ромы» Эдин Джеко рассматривается в качестве плана Б, а нападающие (свободный агент) и Альваро Мората ( ) – в качестве третьей опции.

Ранее сообщалось, что «Юве» согласовал с Жиру 2-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.