«Юве» не ведет переговоры с Жиру. Суарес остается приоритетным вариантом

Форвард «Челси» Оливье Жиру не перейдет в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, стороны не ведут переговоры.
Отмечается, что основным вариантом для туринцев остается подписание нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Форвард «Ромы» Эдин Джеко рассматривается в качестве плана Б, а нападающие Эдинсон Кавани (свободный агент) и Альваро Мората («Атлетико») – в качестве третьей опции.
Ранее сообщалось, что «Юве» согласовал с Жиру 2-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.