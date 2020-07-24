«Юве» не ведет переговоры с Жиру. Суарес остается приоритетным вариантом

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Форвард «Челси» Оливье Жиру не перейдет в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны не ведут переговоры.

Отмечается, что основным вариантом для туринцев остается подписание нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Форвард «Ромы» Эдин Джеко рассматривается в качестве плана Б, а нападающие Эдинсон Кавани (свободный агент) и Альваро Мората («Атлетико») – в качестве третьей опции. 

Ранее сообщалось, что «Юве» согласовал с Жиру 2-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

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