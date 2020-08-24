Хачатурянц о судействе Карасева: «От «Спартака» пришло письмо. Мое мнение: работа судьи безупречна»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил работу рефери в дерби – «Спартак» (3:1) и на матче «Динамо» – (0:1) в 7-м туре РПЛ.

– Мы считаем, что Лапочкин провел этот матч на очень высоком уровне. Точно так же отработал и Карасев на дерби ЦСКА – «Спартак».

– То есть у вас нет вопросов к этим арбитрам?

– Нет. Ни к Лапочкину, ни к Карасеву. Они провели свои игры на самом высоком уровне.

– А «Спартак» не просил рассмотреть работу Карасева?

– 10 минут назад пришло письмо от . Мы будем его рассматривать. Но мое личное мнение: работа судьи – безупречная.

– То есть «Спартак» просит разъяснить ряд моментов дерби?

– Да, есть некоторые вопросы, которые требуют заключения экспертно-судейской комиссии, – сообщил Хачатурянц.

Самый спорный момент дерби – падение Айртона в штрафной. Пенальти или симуляция?

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