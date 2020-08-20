Сергей Иванов: «Какой же «Спартак» лидер? В игре с ЦСКА это и близко не чувствовалось»

Специальный представитель президента РФ по экологии и охране окружающей среды , болеющий за ЦСКА, поделился мнением о матче 7-го тура со (3:1).

– Своим близким друзьям, давним болельщикам ЦСКА, как и я сам, перед игрой сказал, что она будет абсолютно открытой и совершенно непредсказуемой. Не хвалю себя, но так оно и произошло.

Когда ЦСКА забил второй гол, встреча все равно оставалась открытой, и с такой обороной у армейцев, как сейчас, можно ожидать чего угодно.

Мои друзья на трибуне все время кричали Фернандесу: «Марио, ты оголяешь фланг». А я им говорил, что не надо переживать за него, это опытный человек. Ему надо быть рядом с Карповым, а не на своем фланге – иначе будет беда. Марио – молодец. Как и Влашич. Хорошая волевая победа.

– Чувствовали, что армейцы встречались с лидером чемпионата?

– Нет, абсолютно не чувствовалось, даже близко. Какой же это лидер? «Спартак» провел первую в сезоне встречу с серьезной командой.

В отличие от нас, не играл ни с «Зенитом», ни с «Краснодаром». Только с «Локомотивом», но это сейчас не тот коллектив, что в прошлом чемпионате. Я «Спартак» уважаю, – сказал Иванов.

Гончаренко идеально управлял дерби: прессинг в первом тайме (поднимался даже Обляков) и контратаки с Эджуке после перерыва