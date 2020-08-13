Орлов о Кузяеве: «Спартак» – лучший вариант для него. Там наверняка дадут хороший контракт»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что переход в – это лучший вариант продолжения карьеры для бывшего полузащитника «Зенита» .

«Мне кажется, «Спартак» – лучший вариант для Кузяева. Ему уже 27 лет, немолодой человек. В Европу надо ехать или молодым, или состоявшимся мастером за большим контрактом. Но Далеру никто там большой контракт не даст, потому что в Европе его не знают. На чемпионате мира он себя не проявил, в отличие от Дзюбы.

А «Спартак» наверняка даст хороший контракт, и плюс Далер играл с Кокориным – будет связка. «Спартаку» нужны игроки середины поля. Если красно-белые приобретут Кузяева, то здорово все рассчитают. Там Газизов правильно подсказывает Федуну», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Кузяев выступал за с 2017 года. Летом срок его контракта с клубом истек.