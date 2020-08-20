🔴🔵«Москва – красно-синяя». В ролике ЦСКА к дерби со «Спартаком» снялись Гончаренко и новички клуба

Пресс-служба ЦСКА показала ролик перед дерби со «Спартаком» в рамках 7-го тура .

В видео, которое называется «Москва красно-синяя», снялись новички команды , Чидера Эджуке, и , а также главный тренер .

«13 сентября 1975 года на матче ЦСКА – «Спартак», который проходил на стадионе «Динамо», поднятая над головой красная сумка с надписью «ЦСКА» и громкий призыв: «ЦСКА – все сюда!», собрали первый армейский сектор, который осознанно занялся поддержкой клуба. Именно этот день считается днем рождения фанатского движения поклонников ЦСКА.

🔴🔵 CSKA TV, наши футболисты и главный тренер собрались на , чтобы вместе отметить это событие и подготовиться к главному дерби страны 👊», – говорится в описании ролика.

ЦСКА и сыграют 13 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени.