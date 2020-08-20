Тедеско об игре Кокорина с ЦСКА: «Надеемся, что все будет хорошо. Он тренировался в общей группе всю неделю»

Главный тренер высказался о текущем состоянии игроков команды, сообщает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

– В каком состоянии сейчас команда?

– У нас был перерыв на матчи сборных. Непростое время для нас. Ребята возвращались в разные дни. Кто-то в понедельник, кто-то во вторник или среду. У всех разная нагрузка: Джикия и Зобнин сыграли два матча, Бакаев – один, Соболев – ни одного. Дозировали нагрузку всю неделю.

– Можно ли рассчитывать увидеть Кокорина в заявке на матч с ?

– Надеемся, что все будет хорошо. Тренировался с общей группой всю последнюю неделю, – сказал Тедеско.

Кокорин до сих пор не провел за красно-белых ни одного матча. Сообщалось, что он может перейти в «Рому» и даже готов пойти на снижение зарплаты.

ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 13 сентября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.