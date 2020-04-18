«Русским нравится водка. Очень ее любят». Вагнер Лав о том, как ЦСКА отмечал победу в Кубке УЕФА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как игроки клуба отмечали победу в финале Кубка УЕФА-2004/05.

– Кто из игроков ЦСКА праздновал наиболее бурно? Водка была?

– О, да. Русским она нравится. Очень ее любят. Кажется, один из близнецов...

С виду они похожи, но по характеру очень разные. Алексей поспокойнее, а Василий – более чокнутый. Он был одним из тех, кого победа привела в дикий восторг. Он отметил ударно, и выпивал, и веселился, и тому подобное.

Мы с Даниэлом [Карвальо] тоже постарались, а из русских – Вася главным образом, это точно.

– Вы тогда понимали, чего достигли?

– Нет. Конечно, я понимал, что мы выиграли важный трофей и вписали свои имена в историю ЦСКА. Но, пока мы не вернулись в Россию, я не представлял, как это важно для клуба, для всей страны, для российского футбола, который на тот момент прогрессировал.

На ЦСКА стали обращать внимание. Стали замечать другие команды из Восточной Европы. Позже Кубок УЕФА выиграл «Зенит», затем «Шахтер» со множеством бразильцев в составе.

Как будто ЦСКА дал импульс не только себе, но и другим клубам из этой части Европы, – сказал Вагнер Лав.

Вагнер Лав о встрече с Путиным: «Бросил ему мяч, чтобы он понабивал. Я играл в футбол с президентом!»

🐎🐎🐎15 лет победе ЦСКА в Кубке УЕФА! Вспомните всех героев той команды?